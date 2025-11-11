0
1 час
Здоровье

Жителям Башкирии устроят ночную диспансеризацию

В Стерлитамаке впервые организуют «Ночь диспансеризации». 13 ноября с 20:00 до полуночи горожане смогут пройти ключевые обследования в больнице №1.
здание больницу
©Айрат Рахматуллин

13 ноября в Стерлитамаке впервые состоится акция «Ночь диспансеризации». Жители города смогут бесплатно пройти медицинское обследование в вечернее и ночное время — с 20:00 до полуночи. Это сделано для того, чтобы работающие люди могли проверить здоровье, не отпрашиваясь с работы. Об этом сообщил руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Акция пройдет на базе городской больницы №1. В рамках «Ночи диспансеризации» можно будет сдать анализы крови, сделать электрокардиограмму (ЭКГ) и флюорографию. Для женщин будет работать смотровой кабинет.

По словам министра здравоохранения республики, главная цель акции — раннее выявление опасных заболеваний. К ним относятся сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Профилактика и оценка рисков для здоровья являются ключевыми задачами мероприятия.

Эта акция — новый формат в системе здравоохранения Башкирии. На сегодняшний день в республике уже прошли диспансеризацию более 1,4 миллиона человек. Инициатива дополняет уже существующие программы, направленные на заботу о здоровье жителей.

Например, в Башкирии ежегодно проходит акция «Здоровая республика — здоровый регион». В рамках этой программы по районам республики курсируют «поезда здоровья» с передвижными медицинскими комплексами. Кроме того, во многих поликлиниках Уфы и других городов действуют «диспансеризации выходного дня» для удобства работающих граждан.

