Здоровье

Жителям Башкирии назначили новые бесплатные обследования: кому и зачем

С 2026 года диспансеризация в Башкирии стала расширенной — теперь жителям республики доступны дополнительные анализы для раннего выявления серьезных заболеваний
пациент ожидает приема врача в поликлинике
©Минздрав Башкирии

В Башкортостане обновили программу диспансеризации, добавив несколько важных исследований для разных категорий граждан. О расширении списка бесплатных обследований сообщил региональный Минздрав.

С января текущего года жители республики получили возможность пройти более детальное медицинское обследование по полису ОМС. Власти объясняют нововведения необходимостью выявлять опасные патологии на самых ранних этапах.

Пациентам от 18 до 40 лет теперь назначают тест на липопротеид (а) — маркер, который указывает на вероятность инфаркта или инсульта. До 39 лет липидный профиль будут проверять каждые шесть лет, после сорока — раз в три года. Это поможет вовремя заметить атеросклероз.

Женщинам от 21 до 49 лет включили ПЦР-диагностику вируса папилломы человека. Мужчины после 45 лет должны будут обязательно сдать анализ на ПСА — показатель состояния предстательной железы.

Участникам СВО создали особые условия. Они проходят консультацию с медицинским психологом на первом этапе проверки здоровья. При необходимости стационарного лечения бойцам дают приоритет на размещение в одно- или двухместных палатах.

В 2026-м на комплексную проверку приглашают родившихся в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990 и 1987 годах. Всех, кто появился на свет до 1987 года включительно, также примут в поликлиниках по месту прикрепления. К пациентам старше 75 лет и инвалидам врачи приедут домой для забора материалов.

Новая диспансеризация стала частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Тем, чей возраст не попадает под текущий год обследования, предлагают профилактический осмотр в Центрах здоровья — тоже по обязательной медицинской страховке.

