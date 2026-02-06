Жители Башкирии потратили рекордные 350 млн рублей на антидепрессанты в 2025 году

Жители республики потратили сотни миллионов на душевное равновесие. Эксперты спорят: мы стали смелее ходить к врачам или жизнь стала невыносимой?

В 2025 году аптеки Башкирии продали полмиллиона упаковок препаратов для терапии депрессии. Выручка фармацевтов в этом сегменте выросла на треть по сравнению с предыдущим годом. Статистику опубликовало издание РБК-Уфа, ссылаясь на данные маркетингового агентства DSM Group.

352 миллиона на таблетки: статистика DSM Group за 2025 год

Жители региона за год оставили в аптеках 352,7 млн рублей при покупке антидепрессантов. Это на 33% больше, чем в 2024 году, когда траты составляли 265 млн рублей.

В пересчете на коробки рост выглядит скромнее, но динамика сохраняется. За 2025 год в Башкирии купили 499,8 тысячи упаковок. Годом ранее этот показатель был на уровне 435 тысяч — спрос в натуральном выражении вырос на 15%.

Республика повторяет общероссийский тренд. В целом по стране продажи таких лекарств достигли исторического максимума в 20,5 млрд рублей, увеличившись за год на 36%.

Психологи Азанова и Курамшина о причинах «аптечного бума»

Эксперты называют две причины: снижение страха перед психиатрами и реальное ухудшение ментального здоровья.

Психолог Регина Азанова считает, что статистика отражает рост доверия к врачам. Люди перестали считать депрессию чем-то постыдным и чаще обращаются за профессиональной помощью, вместо того чтобы терпеть.

Ее коллега Алиса Курамшина видит ситуацию иначе. По ее мнению, рост продаж на 15% в упаковках говорит о повышении общего уровня дистресса (вредного стресса). Социальное и психологическое напряжение растет, поэтому все большему числу людей требуется медикаментозная поддержка для нормальной жизни.

Рост рынка в 2,6 раза с пандемийного 2020 года

Рынок антидепрессантов в Башкирии растет взрывными темпами последние пять лет. В «ковидном» 2020 году объем продаж составлял всего 103 млн рублей. К 2025 году эта сумма увеличилась в 2,6 раза.

Те, кто не доходит до аптек, часто выбирают другие методы борьбы со стрессом. По данным МВД, Башкирия занимает второе место в России по числу преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.