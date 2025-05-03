Главная » Здоровье
11

Жители Башкирии массово заболевают раком

©Imagen 3

Неутешительная статистика в Башкирии — республика превращается в настоящий онкологический очаг. За год заболеваемость раком выросла почти на 5%, сообщает UfaTime со ссылкой на Минздрав.

В 2024-м у 373,4 человек на 100 тысяч населения обнаружили злокачественные опухоли. И это только впервые выявленные случаи. Годом ранее показатель был ниже — 356,7 на те же 100 тысяч.

Впрочем, по России статистика ещё более пугающая — 478,1 случая на 100 тысяч населения. Получается, что каждый 200-й россиянин в прошлом году услышал страшный диагноз.

Рак — это когда клетки просто сходят с ума и начинают бесконтрольно размножаться, разрушая всё на своём пути. Причин масса: от генетики, которую не выбираешь, до сигарет, которые многие выбирают сами.

Интересно, что при таких цифрах в поликлиниках всё ещё месяцами ждёшь талон к онкологу, а за анализами гоняешься как за золотом. А потом удивляемся, почему статистика растёт…

онкология
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.