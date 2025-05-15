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Житель Уфы проглотил целый скобяной отдел

©Минздрав Башкирии

В Уфе местный «фокусник» решил устроить собственное металлическое шоу прямо у себя в желудке. Мужчина попал в больницу скорой помощи после того, как проглотил ключи, скрепки, булавку и проволоку. Информацию подтвердили в Минздраве Башкирии.

Пациент пришёл в приёмный покой с банальными «болями в животе». Но когда врачи сделали обследование, были шокированы — в толстой кишке уфимца обнаружили настоящую коллекцию канцелярских принадлежностей.

рентген снимок желудка и кишечника
©Минздрав Башкирии

Скрепки длиной 47, 62 и 90 мм — это не набор для офисного работника, а содержимое кишечника нашего героя. В желудке же притаились булавка и проволока, видимо, на десерт.

Медики тут же отправили любителя нестандартной диеты на операцию. К счастью, всё прошло успешно, и сейчас с нашим «глотателем железа» всё в порядке.

Интересно, что он скажет, когда у него спросят: «Куда делись ключи от квартиры?» Ответ «Я их съел» звучит не очень убедительно даже для коммунальщиков.

операция в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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