0
42 минуты
Здоровье

Жалобы на обеспечение лекарствами в Башкирии сократились на 31%

В Башкирии число жалоб льготников на обеспечение лекарствами сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом.
лекарственные препараты
©Ньюс-Баш

В Башкирии за одиннадцать месяцев 2024 года количество жалоб на льготное лекарственное обеспечение сократилось на 31 %. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По его словам, результат достигнут благодаря системному контролю наличия препаратов и оперативному реагированию на обращения граждан.

Снижение числа жалоб означает, что льготники стали реже сталкиваться с перебоями в получении лекарств. Это важно для пациентов с хроническими заболеваниями, которым необходима регулярная терапия.

«Снижение числа обращений на 31 % свидетельствует о важности системной работы, мониторинга и оперативных решений», — отметил Айрат Рахматуллин.

Как работает контроль

Минздрав Башкирии регулярно проводит заседания, на которых кураторы медицинских округов отчитываются о ситуации с льготными лекарствами. На встречах обсуждают наличие препаратов, логистику поставок и конкретные случаи обращений пациентов.

На заседании 6 декабря разобрали проблемные ситуации. В том числе — случаи, когда пациентам требовалась корректировка терапии или госпитализация. Это помогает выявить системные сбои в назначении и выдаче лекарств.

Отдельное внимание уделяют информированию граждан. Министр подчеркнул: важно, чтобы пациенты заранее знали, где и какие препараты можно получить. Это снижает число конфликтов и лишних обращений.

Что делает ведомство

Минздрав республики отслеживает складские остатки лекарств, контролирует сроки поставок и взаимодействует с медучреждениями. Цель — минимизировать перебои и задержки в выдаче препаратов льготникам.

Ранее в Башкирии проверяли, куда исчезла часть препаратов, предназначенных для пациентов. В республике разгорелся скандал из-за пропавших лекарств — этот случай привлёк внимание к контролю за поставками и хранением медикаментов.

Кроме того, в регионе изменили правила назначения лекарств. Новый порядок должен упорядочить работу врачей с рецептами и снизить риск ошибок при выписке препаратов.

Власти также запустили другие инициативы для улучшения доступа к медпомощи. Например, жителям Башкирии предложили ночную диспансеризацию — для тех, кто не может пройти обследование днём.

Похожие записи
0
18.11.2025
Здоровье

140 жителей башкирского Стерлитамака массово пришли в больницу ночью: что произошло

здание больницу
Акция под названием «Ночь диспансеризации» прошла в Городской клинической больнице №1 Стерлитамака 13 ноября. По данным регионального Минздрава, с восьми вечера до полуночи пациенты могли пройти ключевые
0
17.11.2025
Здоровье

«Усилили контроль»: как глава Минздрава РБ ответил на претензии прокуратуры о нехватке лекарств

лекарственные препараты
Прокуратура Башкирии организовала проверку в отношении регионального Минздрава из-за перебоев в снабжении жителей жизненно важными препаратами. По данным надзорного ведомства, пациенты, включая диабетиков
0
10.10.2025
Происшествия

«Состояние крайне тяжелое, но стабильное»: в Уфе врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна

консилиум врачей
В Уфе трехлетняя девочка находится в критическом состоянии после падения с четвертого этажа. Её выбросил собственный отец. Пока лучшие врачи борются за её жизнь, мужчину арестовали на два месяца.
0
06.10.2025
Новости

В Башкирии будут производить до 300 видов лекарств по рецепту

лекарственные препараты
В Башкирии снова начнут делать лекарства прямо в аптеках. Новое отделение будет выпускать до 300 препаратов, в том числе по индивидуальным рецептам для пациентов.
0
06.12.2025
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Гранта» и «Приора»

авто после дтп
В Туймазинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погиб пассажир «Гранты», водителей госпитализировали.
0
06.12.2025
Новости

Газовщикам могут разрешить входить в квартиры по решению суда

подключение дома к газу
В России рассматривают законопроект, по которому газовщики смогут заходить в квартиры по решению суда, если жильцы отказали в доступе.
0
06.12.2025
Происшествия

В Башкирии ночью сгорела мечеть

горит строение
В селе Тупеево Илишевского района ночью сгорела деревянная мечеть, пострадавших нет, причина устанавливается
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.