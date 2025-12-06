Жалобы на обеспечение лекарствами в Башкирии сократились на 31%

В Башкирии число жалоб льготников на обеспечение лекарствами сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом.

В Башкирии за одиннадцать месяцев 2024 года количество жалоб на льготное лекарственное обеспечение сократилось на 31 %. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По его словам, результат достигнут благодаря системному контролю наличия препаратов и оперативному реагированию на обращения граждан.

Снижение числа жалоб означает, что льготники стали реже сталкиваться с перебоями в получении лекарств. Это важно для пациентов с хроническими заболеваниями, которым необходима регулярная терапия.

«Снижение числа обращений на 31 % свидетельствует о важности системной работы, мониторинга и оперативных решений», — отметил Айрат Рахматуллин.

Как работает контроль

Минздрав Башкирии регулярно проводит заседания, на которых кураторы медицинских округов отчитываются о ситуации с льготными лекарствами. На встречах обсуждают наличие препаратов, логистику поставок и конкретные случаи обращений пациентов.

На заседании 6 декабря разобрали проблемные ситуации. В том числе — случаи, когда пациентам требовалась корректировка терапии или госпитализация. Это помогает выявить системные сбои в назначении и выдаче лекарств.

Отдельное внимание уделяют информированию граждан. Министр подчеркнул: важно, чтобы пациенты заранее знали, где и какие препараты можно получить. Это снижает число конфликтов и лишних обращений.

Что делает ведомство

Минздрав республики отслеживает складские остатки лекарств, контролирует сроки поставок и взаимодействует с медучреждениями. Цель — минимизировать перебои и задержки в выдаче препаратов льготникам.

Ранее в Башкирии проверяли, куда исчезла часть препаратов, предназначенных для пациентов. В республике разгорелся скандал из-за пропавших лекарств — этот случай привлёк внимание к контролю за поставками и хранением медикаментов.

Кроме того, в регионе изменили правила назначения лекарств. Новый порядок должен упорядочить работу врачей с рецептами и снизить риск ошибок при выписке препаратов.

Власти также запустили другие инициативы для улучшения доступа к медпомощи. Например, жителям Башкирии предложили ночную диспансеризацию — для тех, кто не может пройти обследование днём.