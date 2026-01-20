Заболеваемость гриппом в Башкирии выросла на 14% после праздников

В Башкирии отмечен сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 13,9%. Роспотребнадзор уточнил данные по штаммам и дал рекомендации жителям.

Роспотребнадзор Башкирии 20 января сообщил о сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями. За первую рабочую неделю количество заболевших в регионе увеличилось на 13,9%. Ведомство связывает рост показателей с окончанием праздничных дней и возвращением людей в организованные коллективы.

Дети и штамм H3N2

Инфекция активно распространяется среди несовершеннолетних: доля детей в общей структуре заболевших составила 39,8%. Это объясняется возобновлением работы школ и детских садов, где контакты между детьми стали плотнее.

Лабораторный мониторинг подтвердил, что среди циркулирующих вирусов преобладает грипп. Чаще всего специалисты выявляют штамм А (H3N2). Также в регионе фиксируют вирусы негриппозной этиологии, но они уступают лидерство гриппу.

Ситуация в Уфе

В столице республики также наблюдается напряженная эпидемиологическая обстановка. Администрация Уфы сообщает, что за неделю врачи зарегистрировали более 6000 случаев ОРВИ. Параллельно с гриппом продолжает циркулировать коронавирус — за аналогичный период положительный результат теста получили более 600 горожан.

Как защититься

Санитарные врачи рекомендуют соблюдать базовые правила гигиены: чаще мыть руки с мылом и регулярно проветривать жилые и рабочие комнаты. Особое внимание уделите гаджетам и рабочим поверхностям — их нужно дезинфицировать, так как вирусы могут сохраняться на предметах.

Старайтесь держать дистанцию и избегать контактов с людьми, у которых есть видимые признаки заболевания (кашель, насморк). При появлении первых симптомов болезни оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью, чтобы не заражать коллег и не получить осложнения.

Справка

Текущий рост заболеваемости был спрогнозирован властями. В мэрии Уфы еще в начале января предупреждали, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения придутся на январь и февраль. Временное снижение статистики в начале месяца эксперты объясняют праздничными днями, когда жители реже обращались в поликлиники.

Распространение инфекции сдерживает иммунная прослойка. По официальным данным на конец 2025 года, вакцинацию прошли около 2,5 миллиона жителей республики. Охват населения прививками превысил 60%, что соответствует плановым показателям прививочной кампании.