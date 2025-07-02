Выжил чудом: певец из Башкирии показал жуткий шрам после операции на сердце

Башкирский певец Марат Шайбаков едва не попрощался с жизнью. Артист перенёс тяжелейшую операцию на сердце, после которой чудом выжил

Медики буквально вытащили с того света известного исполнителя из Башкирии Марата Шайбакова. 52-летний артист перенёс сложнейшую операцию на сердце и сейчас медленно восстанавливается. О своей борьбе за жизнь он сам рассказал в видеообращении к поклонникам.

Здоровье артиста дало трещину ещё прошлой осенью. Тогда он внезапно потерял сознание, после чего ему установили стенты. Однако это было лишь временной мерой. Состояние продолжало ухудшаться, приступы становились чаще, начались проблемы с дыханием. В итоге потребовалось новое, куда более серьёзное хирургическое вмешательство.

Процедура была крайне тяжёлой. По словам певца, во время операции врачи постоянно подбадривали его, прося дышать. Ему провели шунтирование, для которого взяли кровеносные сосуды из его же ноги. Теперь на теле музыканта остался заметный шрам как напоминание о пережитом.

В своём обращении Шайбаков поблагодарил врачей, семью и всех, кто его поддерживал. Он также призвал ни в коем случае не шутить со здоровьем и при малейших проблемах с лёгкими или сердцем немедленно обращаться к специалистам, не думая, что всё пройдёт само.

Поклонники завалили артиста словами поддержки. В комментариях ему желают скорейшего выздоровления, сил и долгой жизни, отмечая, что с нетерпением ждут его возвращения на сцену. Сам Шайбаков, уроженец Аскинского района Башкирии, известен исполнением песен на татарском языке.

Шайбаков — далеко не единственный уроженец Башкирии, сделавший себе имя на татарской эстраде. Это давняя история: артисты, рождённые в республике, часто становятся звёздами и в Уфе, и в Казани. Например, оперный певец и педагог Марат Шарипов, родившийся в Благоварском районе Башкортостана, носит звания заслуженного артиста РБ и народного артиста РТ.

При этом Башкирия дала стране и мировых звёзд, чей успех не связан с национальной эстрадой. Самый яркий пример — оперный бас Ильдар Абдразаков, уроженец Уфы, который покорил миланский театр «Ла Скала» и Метрополитен-оперу. Обладатель двух премий «Грэмми» и победитель шоу «Маска» считается одним из лучших басов современности и является глобальным культурным феноменом.