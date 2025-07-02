Выжил чудом: певец из Башкирии показал жуткий шрам после операции на сердце

Башкирский певец Марат Шайбаков едва не попрощался с жизнью. Артист перенёс тяжелейшую операцию на сердце, после которой чудом выжил ©Скриншот видео со страницы в соцсетях Марата Шайбакова
Медики буквально вытащили с того света известного исполнителя из Башкирии Марата Шайбакова. 52-летний артист перенёс сложнейшую операцию на сердце и сейчас медленно восстанавливается. О своей борьбе за жизнь он сам рассказал в видеообращении к поклонникам.
Здоровье артиста дало трещину ещё прошлой осенью. Тогда он внезапно потерял сознание, после чего ему установили стенты. Однако это было лишь временной мерой. Состояние продолжало ухудшаться, приступы становились чаще, начались проблемы с дыханием. В итоге потребовалось новое, куда более серьёзное хирургическое вмешательство.
Процедура была крайне тяжёлой. По словам певца, во время операции врачи постоянно подбадривали его, прося дышать. Ему провели шунтирование, для которого взяли кровеносные сосуды из его же ноги. Теперь на теле музыканта остался заметный шрам как напоминание о пережитом.
В своём обращении Шайбаков поблагодарил врачей, семью и всех, кто его поддерживал. Он также призвал ни в коем случае не шутить со здоровьем и при малейших проблемах с лёгкими или сердцем немедленно обращаться к специалистам, не думая, что всё пройдёт само.
Поклонники завалили артиста словами поддержки. В комментариях ему желают скорейшего выздоровления, сил и долгой жизни, отмечая, что с нетерпением ждут его возвращения на сцену. Сам Шайбаков, уроженец Аскинского района Башкирии, известен исполнением песен на татарском языке.
Что именно с ним случилось? «Проблемы с сердцем» — это очень общее понятие.
Если объяснять на пальцах, у Марата Шайбакова критически нарушилось кровоснабжение сердца из-за закупорки сосудов. Ещё осенью ему пытались помочь, установив стенты, но это не сработало — они тоже забились. В итоге потребовалась экстренная и очень серьёзная операция — коронарное шунтирование. Хирурги взяли здоровые кровеносные сосуды из его ноги и, по сути, создали новые «обходные пути» для крови к сердцу. Именно поэтому на видео у него швы не только на груди, но и на ноге.
Что теперь будет с его карьерой? После такого вообще возвращаются на сцену?
Сейчас главный приоритет — выжить и восстановиться. Артист сам говорит, что ему тяжело даже вытерпеть боль. Реабилитация после шунтирования — это долгий процесс, который может занять много месяцев. Он включает в себя строгий контроль врачей, изменение образа жизни и постепенное возвращение к нагрузкам. Конечно, поклонники надеются снова увидеть его на сцене, но пока об этом говорить рано. Главное, что он выжил, а его обращение к фанатам — уже хороший знак, что он не собирается сдаваться.
В статьях его называют «певцом из Башкирии, выбравшим татарский». Это что, какой-то конфликт или обычная история для региона?
Это абсолютно нормальная и давняя история, никакого конфликта тут нет. Марат Шайбаков, заслуженный артист Башкортостана, родился в Аскинском районе республики, но стал звездой татарской эстрады. Между башкирской и татарской культурами очень тесные связи, особенно в западных и северо-западных районах Башкирии. Многие артисты из РБ становятся популярными в Татарстане и наоборот. Интересно, что один из кумиров самого Шайбакова — Салават Фатхетдинов, который тоже уроженец Башкирии и при этом является иконой именно татарской сцены.
А что он за человек вне сцены? Просто артист или у него есть какая-то другая жизнь?
Судя по всему, он человек очень увлечённый и активный. У него есть собственная музыкальная студия «Марат». Он дорожит связью с поклонниками: в его коллекции есть два особых баяна, подаренных фанатами, — один итальянский, другой ручной работы. А свободное время он предпочитает проводить не на диване: зимой гоняет на снегоходе, а летом — на велосипеде. Эта любовь к активной жизни, надеемся, и поможет ему быстрее восстановиться после операции.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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