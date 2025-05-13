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Врачи восстановили зрение пациенту в Башкирии после проникающего ранения глаза

©Минздрав Башкирии

Ньюс-Баш получил информацию об инциденте в Башкирии, где рабочий чуть не лишился глаза из-за своей болгарки.

Во время очередного трудового дня металлическая проволока отлетела от инструмента и буквально вонзилась в глазное яблоко мужчине. И не просто поцарапала, а вошла под углом 60 градусов — как стрела из арбалета.

Самое безумное — мужчина самостоятельно вытащил инородный предмет из глаза. Никаких скорых, никакой паники — просто выдернул и поехал в травмпункт при восьмой городской больнице.

Офтальмохирурги были в шоке от такой суровости, но действовать пришлось быстро. Пациенту заменили помутневший хрусталик и имплантировали интраокулярную линзу.

Ну а мы напоминаем: защитные очки на стройке — это не понты для слабаков, а ваш единственный шанс не стать героем наших новостей.

операция в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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