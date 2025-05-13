Врачи восстановили зрение пациенту в Башкирии после проникающего ранения глаза

Ньюс-Баш получил информацию об инциденте в Башкирии, где рабочий чуть не лишился глаза из-за своей болгарки.

Во время очередного трудового дня металлическая проволока отлетела от инструмента и буквально вонзилась в глазное яблоко мужчине. И не просто поцарапала, а вошла под углом 60 градусов — как стрела из арбалета.

Самое безумное — мужчина самостоятельно вытащил инородный предмет из глаза. Никаких скорых, никакой паники — просто выдернул и поехал в травмпункт при восьмой городской больнице.

Офтальмохирурги были в шоке от такой суровости, но действовать пришлось быстро. Пациенту заменили помутневший хрусталик и имплантировали интраокулярную линзу.

Ну а мы напоминаем: защитные очки на стройке — это не понты для слабаков, а ваш единственный шанс не стать героем наших новостей.