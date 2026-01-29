Врачи в Уфе выходили двойню с гипоксией и низкой массой тела

Врачи РКБ имени Куватова провели терапию для двойняшек с гипоксией. Дети родились на 33-й неделе, не дышали самостоятельно и месяц находились под наблюдением.

В Уфе врачи РКБ имени Куватова выписали домой двух мальчиков, родившихся на 33-й неделе с тяжелым кислородным голоданием. Дети провели в стационаре больше месяца и набрали необходимый для жизни вес. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии.

Сложные роды

Беременность протекала с осложнениями. Пациентка вынашивала монохориальную диамниотическую двойню: плоды находились в разных пузырях, но питались от одной плаценты. Это создавало риск неравномерного развития и гипоксии. Диагностика подтвердила кислородное голодание у детей, ситуацию усугубило двукратное обвитие пуповиной у одного из братьев. Врачи собрали консилиум и провели экстренное кесарево сечение на 33-й неделе.

34 дня терапии

Мальчики родились в тяжелом состоянии. Первый ребенок весил 1300 граммов при росте 38 сантиметров, второй — 1580 граммов и 41 сантиметр. Легкие новорожденных не раскрылись самостоятельно.

Реаниматологи сработали прямо в операционной: интубировали трахеи и ввели сурфактант — препарат, помогающий легким расправиться. После этого детей перевели в реанимацию на искусственную вентиляцию. Врачи выхаживали младенцев 34 дня. За это время последствия гипоксии удалось устранить, братья начали стабильно набирать вес. К моменту выписки показатели выросли до 2,1 кг и 2,7 кг.

Другие случаи спасения

Неделей ранее, 22 января, санавиация доставила в Уфу двух девочек из Месягутово. У их матери началась отслойка плаценты на 34-й неделе, врачам пришлось экстренно оперировать. Девочки родились с весом 1900 граммов каждая. Районные медики стабилизировали их состояние, после чего вертолет перевез новорожденных в Республиканскую детскую клиническую больницу для дальнейшего наблюдения.

В начале 2026 года специалисты РКБ Куватова также выписали девочку, родившуюся с экстремально низкой массой тела — 580 граммов. Причиной преждевременных родов стал разрыв плодных оболочек, но врачам удалось сохранить жизнь ребенку.