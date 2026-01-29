0
Здоровье

Врачи в Уфе выходили двойню с гипоксией и низкой массой тела

Врачи РКБ имени Куватова провели терапию для двойняшек с гипоксией. Дети родились на 33-й неделе, не дышали самостоятельно и месяц находились под наблюдением.
новорожденные двойняшки
©Минздрав Башкирии

В Уфе врачи РКБ имени Куватова выписали домой двух мальчиков, родившихся на 33-й неделе с тяжелым кислородным голоданием. Дети провели в стационаре больше месяца и набрали необходимый для жизни вес. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии.

Сложные роды

Беременность протекала с осложнениями. Пациентка вынашивала монохориальную диамниотическую двойню: плоды находились в разных пузырях, но питались от одной плаценты. Это создавало риск неравномерного развития и гипоксии. Диагностика подтвердила кислородное голодание у детей, ситуацию усугубило двукратное обвитие пуповиной у одного из братьев. Врачи собрали консилиум и провели экстренное кесарево сечение на 33-й неделе.

34 дня терапии

Мальчики родились в тяжелом состоянии. Первый ребенок весил 1300 граммов при росте 38 сантиметров, второй — 1580 граммов и 41 сантиметр. Легкие новорожденных не раскрылись самостоятельно.

Реаниматологи сработали прямо в операционной: интубировали трахеи и ввели сурфактант — препарат, помогающий легким расправиться. После этого детей перевели в реанимацию на искусственную вентиляцию. Врачи выхаживали младенцев 34 дня. За это время последствия гипоксии удалось устранить, братья начали стабильно набирать вес. К моменту выписки показатели выросли до 2,1 кг и 2,7 кг.

Другие случаи спасения

Неделей ранее, 22 января, санавиация доставила в Уфу двух девочек из Месягутово. У их матери началась отслойка плаценты на 34-й неделе, врачам пришлось экстренно оперировать. Девочки родились с весом 1900 граммов каждая. Районные медики стабилизировали их состояние, после чего вертолет перевез новорожденных в Республиканскую детскую клиническую больницу для дальнейшего наблюдения.

В начале 2026 года специалисты РКБ Куватова также выписали девочку, родившуюся с экстремально низкой массой тела — 580 граммов. Причиной преждевременных родов стал разрыв плодных оболочек, но врачам удалось сохранить жизнь ребенку.

Похожие записи
0
22.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи перинатального центра выходили девочку весом 480 граммов

новорожденная
В Республиканском клиническом перинатальном центре спасли ребенка с экстремально низкой массой тела. Девочка родилась на сроке 24 недели. Врачи применили современные технологии выхаживания.
0
19.01.2026
Здоровье

Хирурги в Уфе сохранили матку пациентке с врастанием плаценты в старый рубец

врачи делают операцию беременной
Медики провели операцию женщине с врастанием плаценты в рубец. Орган сохранили, кровопотеря составила 500 мл. Ребенок здоров.
1
19.01.2026
Здоровье

В Башкирии врачи санавиации прооперировали мужчину с разрывом пищевода

скорая помощь
В Мелеузовскую ЦРБ поступил 65-летний мужчина в критическом состоянии. Для спасения пациента с инфекционно-токсическим шоком и медиастинитом потребовалась экстренная помощь торакального хирурга из Уфы.
0
16.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи восстановили разорванный сосуд 53-летней пациентке

врачи проводят операцию
Врачи Республиканского кардиоцентра прооперировали 53-летнюю женщину с разрывом аорты. Пациентке выполнили протезирование и стентирование артерий.
0
13.01.2026
Здоровье

В Башкирии женщина во время родов потеряла 3 литра крови

врачи приняли роды
Специалисты Республиканского перинатального центра провели сложную операцию пациентке с врастанием плаценты, успешно справившись с массивной кровопотерей и сохранив орган.
0
22.12.2025
Здоровье

Хирурги в Башкирии пришили мужчине отрубленный топором палец

рентген снимок кисти руки
Врачи Благовещенской ЦРБ спасли руку местному жителю, который случайно ампутировал себе палец во время рубки дров. Хирургам удалось полностью восстановить кровообращение и чувствительность конечности.
0
18.12.2025
Новости

Блогер Миляуша Шайхлисламова рассказала о состоянии после пластической операции

Миляуша Шайхлисламова
Уфимский блогер Миляуша Шайхлисламова («Башкирская домохозяйка») впервые после операции вышла на связь с подписчиками. Она опубликовала видео, на котором показала отеки и перебинтованную голову.
