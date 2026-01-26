0
Здоровье

Врачи в Уфе выходили девочку с весом 580 граммов

Врачи РКБ им. Куватова выходили девочку с весом при рождении 580 г. Пациентка прошла реанимацию и ИВЛ. К 11 месяцам ребенок набрал вес до 7 кг.
реанимация новорожденной
©Минздрав Башкирии

В Республиканской клинической больнице имени Куватова врачи спасли новорожденную с экстремально низкой массой тела — 580 граммов. После длительного лечения и реабилитации ребенку исполнилось 11 месяцев, вес достиг 7 килограммов. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Роды прошли экстренно путем кесарева сечения. Показаниями стали преждевременный разрыв плодных оболочек и критическое маловодие. Беременность протекала с осложнениями: у матери диагностировали гестационный гипертиреоз и рубец на матке, а плод страдал от хронической гипоксии.

Состояние новорожденной сразу после появления на свет врачи оценили как крайне тяжелое и нестабильное. Реаниматологи оказали первичную помощь в операционной, после чего перевели ребенка в отделение реанимации и интенсивной терапии. Девочка не могла дышать самостоятельно, поэтому ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Медики провели комплексную терапию, чтобы сохранить жизнь пациентки. Врачи лечили пневмонию и формирующуюся бронхолегочную дисплазию, корректировали работу сердца и анемию, боролись с неврологическими осложнениями.

Для выбора тактики лечения уфимские специалисты проводили телемедицинские консультации с экспертами федерального НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова. После того как состояние ребенка стабилизировалось, его перевели в Городскую детскую клиническую больницу №17 для дальнейшей реабилитации.

Сейчас девочке 11 месяцев. Она весит почти 7 кг при росте 65 см.

Справка

Случаи спасения детей с экстремально низким весом в Башкирии происходят регулярно. В январе 2026 года стало известно, что врачи Республиканского клинического перинатального центра выходили девочку весом 480 граммов, которая родилась на сроке 24 недели.

По статистике регионального Минздрава, выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела в республике составляет 90,5%. За 9 месяцев 2025 года в перинатальном центре родились 760 недоношенных детей. При этом доля новорожденных с весом менее одного килограмма снизилась с 0,9% до 0,7%. Для поддержки таких пациентов больницы обновляют техническую базу: в 2025 году в медучреждения поступило более 110 единиц оборудования, включая системы для реанимации.

