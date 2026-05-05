Врачи в Уфе спасли пенсионерку, случайно проглотившую обручальное кольцо

Медики уфимской больницы провели экстренное вмешательство и извлекли кольцо из пищевода 65-летней пациентки. Без своевременной помощи женщина могла погибнуть.

В Уфе врачи извлекли кольцо из пищевода 65-летней женщины. Об этом 5 мая рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Пенсионерка пыталась снять кольцо с пальца, смочив его слюной. Украшение соскользнуло и попало в горло. В больницу женщина обратилась с тошнотой, одышкой и острой болью за грудиной.

Медики оперативно удалили инородный предмет и не допустили тяжёлых последствий. По данным Минздрава РБ, промедление могло стоить пациентке жизни. Без экстренной помощи гипоксия мозга развивается за несколько минут и приводит к летальному исходу.

Это не единственный подобный случай за последнее время. В декабре 2025 года врачи екатеринбургской городской клинической больницы № 14 спасли 70-летнюю пациентку. Целиком проглоченная сосиска заблокировала у неё пищевод на границе с желудком. Стандартные методы извлечения не дали результата. С помощью эндоскопа и коагуляционной петли врачи фрагментарно рассекли сосиску прямо в пищеводе и протолкнули её в желудок, сообщил региональный Минздрав Свердловской области.

В том же месяце нижегородская швея попала в больницу после того, как проглотила булавку. По привычке она держала её во рту во время работы. Рефлекторный кашель вогнал острый предмет в мышцы шеи, значительно осложнив ситуацию. Своевременное обращение за помощью стало решающим фактором благополучного исхода.

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России по инородным телам пищеварительного тракта (редакция 2024–2026 годов), вклинение пищевого комка фиксируют в 13 случаях на 100 000 человек. Инородные тела в пищеводе требуют экстренного эндоскопического вмешательства. Промедление грозит перфорацией стенок органа и опасными для жизни осложнениями.