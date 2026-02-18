0
Здоровье

Врачи в Башкирии удалили полтора метра кишки, чтобы спасти пенсионера с гангреной

В Аскинской ЦРБ хирурги провели сложную операцию 66-летнему пациенту. Мужчина поступил с ущемленной грыжей, которая привела к отмиранию части кишечника.
врачи проводят операцию
©t.me/minzdravrb

Врачи Аскинской ЦРБ прооперировали 66-летнего мужчину с крупной ущемленной грыжей. По данным медиков, пациент длительное время не обращался за помощью, из-за чего начался некроз тканей. Чтобы сохранить ему жизнь, хирургам пришлось удалить значительную часть тонкого кишечника. Об этом сообщает Минздрав Башкирии.

Мужчина поступил в приемный покой с острой болью в животе. По словам врачей, он страдал от патологии давно, но к медикам не обращался и не придавал значения симптомам. Осмотр показал правостороннюю пахово-мошоночную грыжу размером 20 на 15 сантиметров. Грыжа оказалась невправимой и ущемленной. Врачи приняли решение оперировать немедленно.

Во время вмешательства хирурги обнаружили гангрену тонкой кишки — ткани органа начали отмирать. По оценке врачей, это создавало прямую угрозу жизни. Хирургам пришлось выполнить резекцию и удалить полтора метра омертвевшей кишки.

Для стабилизации состояния мужчине вывели илеостому — специальное отверстие на животе для вывода содержимого кишечника. Сейчас пациент выписан с улучшением. Реконструктивную операцию по закрытию стомы планируют провести через 2–3 месяца.

Что такое грыжа

Грыжа — это выпячивание внутренних органов через слабые места брюшной стенки. Она не проходит сама и не лечится медикаментозно. Главная опасность — ущемление, когда органы сдавливаются в грыжевых воротах. Это приводит к нарушению кровообращения, некрозу (гангрене) и перитониту. Врачи рекомендуют при появлении выпячивания в области живота или паха незамедлительно обратиться к хирургу. Чем раньше проведена плановая операция, тем ниже риск осложнений и меньше объем вмешательства.

Другие сложные случаи в Башкирии

Врачи Башкирии регулярно сталкиваются с запущенными патологиями. В январе 2026 года в Мелеузовскую ЦРБ поступил 65-летний мужчина с разрывом пищевода (синдром Бурхаве). По данным медиков, это произошло после обильного приема пищи. Для спасения пациента вызывали санавиацию из Уфы: торакальный хирург устранил медиастинит и дренировал плевральную полость.

Также в РКБ имени Куватова (Уфа) онкологи успешно прооперировали 75-летнего пациента с опухолью двенадцатиперстной кишки. Ранее в этой же больнице хирурги удалили опухоль желудка размером более 10 сантиметров, сумев сохранить соседние органы.

