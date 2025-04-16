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Врачи в Башкирии спасли девушку с раздробленным позвоночником после страшного ДТП

Благодаря шести имплантам пострадавшая снова может двигаться
автомобили скорой
©Минздрав Башкирии

Нейрохирурги Туймазинской больницы провели уникальную операцию 27-летней девушке, которая получила тяжелейшие травмы в автокатастрофе. Об этом сообщает Минздрав Башкирии 16 апреля.

Пострадавшую обнаружили лишь спустя два часа после аварии. В медучреждение её доставили с критическими повреждениями: сломанным позвоночником, травмой спинного мозга, множественными переломами рёбер и грудины. В результате происшествия ноги пациентки полностью утратили подвижность.

врач показывает повреждение позвоночника на рентген-снимке
©Минздрав Башкирии

Медики провели высокотехнологичное вмешательство с применением шести специальных имплантов. Современные конструкции позволили надёжно зафиксировать и стабилизировать разрушенные позвонки в анатомически правильном положении.

Операция завершилась успехом — через некоторое время к пациентке вернулась способность двигаться. После выписки из стационара её направили в профильное учреждение для дальнейшего восстановления.

— Пусть поправляется девушка. Спасибо докторам! – написала в соцсетях Марина А.

— Здоровья, терпения Вам уважаемые травматологи, спасибо за золотые руки, профессионализм, грамотность! Молодцы! Пусть все Ваши пациенты поправляются и уходят от Вас на своих ногах! – пожелала Зифа З.

— В очередной раз Туймазинские медики показывают своё мастерство в сложной ситуации. Дай Бог всем здоровья, — пишет Дамир Д.

— Такие сложные операции делают! Врачи от Бога! – отмечает Лира Т.

Ранее врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Башкирии вернули к полноценной жизни 30-летнего уфимца, который был полностью парализован после тяжелой автокатастрофы. Благодаря индивидуальной программе реабилитации пациент не только научился вставать с постели, но и освоил передвижение с помощью костылей по ровной поверхности, а также восстановил навыки самообслуживания.

операция в Башкирии туймазинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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