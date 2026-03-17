Врачи в Башкирии достали из желудка школьницы волосяной ком размером с кулак

16-летняя девушка обратилась в больницу с болями в животе — врачи обнаружили трихобезоар, который мог привести к серьёзным осложнениям.
Комок волос размером с кулак обнаружили медики в желудке 16-летней жительницы Башкирии. Девушка поступила в Раевскую ЦРБ Альшеевского района с острыми болями в животе, сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Врачи провели эндоскопическое обследование и выявили трихобезоар — плотный сгусток из проглоченных волос, которые скопились и спрессовались в желудке. Эта патология встречается редко, однако способна спровоцировать язву, непроходимость кишечника и внутреннее кровотечение. Диагноз удалось установить своевременно. Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей и проходит курс лечения.

Похожий случай уже происходил в республике. Как сообщало издание Bash.News, нефтекамские врачи удаляли «опухоль» из тонкого кишечника девочки, которая также глотала волосы. Ребенка выписали из больницы, она чувствует себя хорошо.

Раевская ЦРБ в Альшеевском районе активно модернизируется в рамках национального проекта. По информации официального сайта учреждения, в 2024 году больница получила 22 единицы современного медицинского оборудования, а также провела 822 телемедицинские консультации с республиканскими центрами.

По данным медицинской статистики, трихобезоар в практике встречается крайне редко. В мировой литературе до 1991 года было описано около 400 случаев, а в отдельных клиниках подобные находки фиксируются раз в 10–25 лет. Как отмечали специалисты Морозовской больницы, патология обычно формируется на фоне сильных эмоциональных переживаний, а пациентам после лечения рекомендуется консультация психолога.

