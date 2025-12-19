Врачи городской больницы в Башкирии приписали пациентам шизофрению и фейковые приемы ради статистики

Из-за приписок люди не могут пройти реальную диспансеризацию, а фальшивые психиатрические диагнозы угрожают трудоустройству, сообщает Уфа1.
Шизофрения и новые зубы в 93 года
Пользователи соцсетей опубликовали данные из своих электронных медкарт. Врачи заполняют отчеты несуществующими пациентами, не заботясь о правдоподобности данных.
Вот основные случаи, на которые жалуются жители:
- Психические расстройства. Одному из пациентов врачи вписали шизофрению с пометкой о «приступах авто-моно-сексуального бешенства».
- Изменение физических параметров. Другой пациент после «виртуального» приема якобы вырос на 20 см и поправился на 20 кг.
- Лечение несуществующих органов. Женщину 93 лет без зубов записали на прием к стоматологу на 15 декабря к 9:25 утра.
Реальные последствия приписок
Фальсификация данных создает пациентам бюрократические и жизненные проблемы.
Отказ в диспансеризации. Жительница Мелеуза попыталась пройти плановый осмотр, но выяснила, что по документам она его уже прошла пару месяцев назад. Система считает услугу оказанной, деньги за нее больница уже получила, поэтому в реальном приеме женщине отказали.
Проблемы с работой. Приписанный диагноз «шизофрения» автоматически делает человека непригодным для многих профессий. Работодатель видит медицинский отвод и увольняет сотрудника или отказывает в найме.
Пропажа реальных записей. Система работает и в обратную сторону: настоящие приемы не фиксируются. Мужчина, чья мать умерла от рака последней стадии, обнаружил, что в ее карте нет записей за последние два года. Хотя сын возил ее в больницу 2–3 раза в неделю, по документам женщина была здорова и за помощью не обращалась.
Зачем это нужно больницам
Юрист Роман Петров связывает ситуацию с системой финансирования больниц. Медучреждения получают деньги от страховых компаний за количество принятых пациентов и отработанные часы.
Если реальных пациентов не хватает для выполнения плана, врачи создают «мертвые души». Это позволяет больнице получить бюджетные средства, а врачам — надбавки. Петров отмечает, что терапевт не имеет права ставить диагноз «шизофрения», и называет происходящее либо технической ошибкой, либо намеренным служебным подлогом.
Что делать, если нашли приписки
Если вы обнаружили в электронной карте чужие диагнозы или приемы:
- Напишите заявление главврачу. Требуйте удалить ложные сведения из медицинской документации.
- Обратитесь в страховую компанию. Позвоните по номеру, указанному на вашем полисе ОМС. Сообщите, что услуга фактически не была оказана. Страховая оштрафует больницу.
- Подайте жалобу в прокуратуру. Это квалифицируется как служебный подлог и мошенничество с бюджетными средствами.
Другие медицинские скандалы в Башкирии
Ситуация в Мелеузе — не первый случай махинаций с документами в республике.
- Дело главврача наркодиспансера. В октябре 2025 года суд приговорил экс-главврача Республиканского клинического наркодиспансера Руслана Арсланова к двум годам колонии-поселения. Он подделал 485 медкарт на несуществующих пациентов, чтобы выполнить план и получить премии. Ущерб бюджету составил 5,6 млн рублей.
- Фейковые больничные. В Миякинском районе терапевт выдавала фиктивные листки нетрудоспособности без осмотра пациентов, получая за это взятки. Врач оформляла документы более года, пока схему не раскрыла прокуратура.
- Дефицит лекарств. Параллельно в регионе идут прокурорские проверки Минздрава из-за жалоб льготников на отсутствие жизненно важных препаратов, несмотря на заверения чиновников о полном контроле над поставками.