0
2 часа
Здоровье

Врачи городской больницы в Башкирии приписали пациентам шизофрению и фейковые приемы ради статистики

Жители Башкирии массово обнаружили в своих профилях на «Госуслугах» записи о посещении врачей, к которым они не ходили. Сотрудники Мелеузовской ЦРБ оформляют талоны задним числом и вносят в карты вымышленные диагнозы.
пациент ожидает приема врача в поликлинике
©Минздрав Башкирии

Из-за приписок люди не могут пройти реальную диспансеризацию, а фальшивые психиатрические диагнозы угрожают трудоустройству, сообщает Уфа1.

Содержание
  1. Шизофрения и новые зубы в 93 года
  2. Реальные последствия приписок
  3. Зачем это нужно больницам
  4. Что делать, если нашли приписки
  5. Другие медицинские скандалы в Башкирии

Шизофрения и новые зубы в 93 года

Пользователи соцсетей опубликовали данные из своих электронных медкарт. Врачи заполняют отчеты несуществующими пациентами, не заботясь о правдоподобности данных.

Вот основные случаи, на которые жалуются жители:

  • Психические расстройства. Одному из пациентов врачи вписали шизофрению с пометкой о «приступах авто-моно-сексуального бешенства».
  • Изменение физических параметров. Другой пациент после «виртуального» приема якобы вырос на 20 см и поправился на 20 кг.
  • Лечение несуществующих органов. Женщину 93 лет без зубов записали на прием к стоматологу на 15 декабря к 9:25 утра.

Реальные последствия приписок

Фальсификация данных создает пациентам бюрократические и жизненные проблемы.

Отказ в диспансеризации. Жительница Мелеуза попыталась пройти плановый осмотр, но выяснила, что по документам она его уже прошла пару месяцев назад. Система считает услугу оказанной, деньги за нее больница уже получила, поэтому в реальном приеме женщине отказали.

Проблемы с работой. Приписанный диагноз «шизофрения» автоматически делает человека непригодным для многих профессий. Работодатель видит медицинский отвод и увольняет сотрудника или отказывает в найме.

Пропажа реальных записей. Система работает и в обратную сторону: настоящие приемы не фиксируются. Мужчина, чья мать умерла от рака последней стадии, обнаружил, что в ее карте нет записей за последние два года. Хотя сын возил ее в больницу 2–3 раза в неделю, по документам женщина была здорова и за помощью не обращалась.

Зачем это нужно больницам

Юрист Роман Петров связывает ситуацию с системой финансирования больниц. Медучреждения получают деньги от страховых компаний за количество принятых пациентов и отработанные часы.

Если реальных пациентов не хватает для выполнения плана, врачи создают «мертвые души». Это позволяет больнице получить бюджетные средства, а врачам — надбавки. Петров отмечает, что терапевт не имеет права ставить диагноз «шизофрения», и называет происходящее либо технической ошибкой, либо намеренным служебным подлогом.

Что делать, если нашли приписки

Если вы обнаружили в электронной карте чужие диагнозы или приемы:

  1. Напишите заявление главврачу. Требуйте удалить ложные сведения из медицинской документации.
  2. Обратитесь в страховую компанию. Позвоните по номеру, указанному на вашем полисе ОМС. Сообщите, что услуга фактически не была оказана. Страховая оштрафует больницу.
  3. Подайте жалобу в прокуратуру. Это квалифицируется как служебный подлог и мошенничество с бюджетными средствами.

Другие медицинские скандалы в Башкирии

Ситуация в Мелеузе — не первый случай махинаций с документами в республике.

