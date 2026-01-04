Врач по здоровому долголетию: в больницах России появится новая специальность

До 1 апреля в номенклатуру медицинских должностей внесут специалиста по здоровому долголетию. Выяснили, чем он займется и как это скажется на дефиците кадров в Башкирии.

Федеральное правительство поручило Министерству здравоохранения России ввести новую должность — врача по здоровому долголетию. Ведомство должно включить эту специальность в номенклатуру до 1 апреля 2026 года. Такое решение стало частью плана реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Премьер-министр Михаил Мишустин уже утвердил этот документ.​

Чем займется новый специалист

Врач по здоровому долголетию сосредоточится на профилактике возрастных изменений. Главная цель — сохранить активность пожилых людей. В отличие от гериатров, которые лечат старческие болезни, новые врачи будут предотвращать преждевременное старение. Кроме того, они составят индивидуальные планы для поддержания здоровья пациентов.​

В обязанности специалиста также войдет контроль за лекарственной терапией. Врачи проследят, чтобы пожилым людям не назначали лишних препаратов. Более того, они внедрят современные методы диагностики. Таким образом, инициатива поможет увеличить продолжительность активной жизни населения.​

Влияние на систему здравоохранения

Предполагается, что новые врачи снизят нагрузку на терапевтов и узких специалистов. Они возьмут на себя вопросы планового мониторинга здоровья пенсионеров. Однако эксперты отмечают, что успех зависит от укомплектованности штата. На первом этапе функционал могут передать сотрудникам отделений медицинской профилактики.​

Ситуация в Башкирии

В Башкортостане реализация проекта может столкнуться с нехваткой персонала. На конец 2025 года республике требовалось около 2,8 тысячи врачей. Региональные власти решают проблему деньгами. В прошлом году выплаты за переезд в малые города увеличили до 3 миллионов рублей.​

Несмотря на это, отток кадров продолжается. Например, главврач онкодиспансера Адель Измайлов объяснил увольнения в Салавате не зарплатами, а агрессией пациентов. Врачи просто не выдерживают давления.​

В Белорецке ситуация тоже остается сложной. Жители жалуются на трудности с записью, хотя сервисы показывают свободные слоты. Следовательно, введение новой должности потребует поиска дополнительных ресурсов. Минздрав представит окончательные требования к специальности в течение трех месяцев.