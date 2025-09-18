0
34 минуты
Здоровье

Врач объяснил, какой популярный напиток от простуды может только навредить

Привычный с детства напиток от кашля не лечит вирус и может серьёзно навредить. Эксперт объяснил, когда молоко с мёдом усугубляет болезнь и чем его заменить.
Лечение простуды по бабушкиным советам может обернуться осложнениями. Популярный напиток из тёплого молока с мёдом в некоторых случаях не помогает, а лишь усугубляет состояние. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил доцент Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.

По словам специалиста, такое питьё способно лишь ненадолго смягчить кашель, но с вирусной инфекцией оно не борется. При обильной мокроте и сильном кашле молоко способно сделать слизь ещё гуще и тяжелее. Если вы замечаете, что становится только хуже, от напитка стоит отказаться.

Впрочем, полностью списывать со счетов народное средство не нужно. Если у вас нет аллергии или противопоказаний, чашка тёплого молока с ложечкой мёда может сработать как симптоматическое средство. Оно успокоит раздражённое горло и поможет быстрее уснуть.

Однако эксперт подчеркивает: это не замена лечению, которое прописал доктор. Категорически стоит отказаться от молока с мёдом при лихорадке, отдав предпочтение воде или некрепкому чаю.

Если после кружки «целебного» напитка кашель усилился, появилась одышка, сыпь или другие тревожные симптомы — это сигнал немедленно прекратить приём. И, разумеется, обратиться к врачу за нормальной терапией, а не продолжать сомнительные эксперименты.

К слову, молоко с мёдом — не единственный народный метод, к которому у специалистов есть вопросы. Врачи настороженно относятся к подобным советам и призывают не увлекаться самолечением, особенно при ослабленном иммунитете. Например, попытка сбить температуру горячим чаем с малиной может привести к сильному потоотделению и обезвоживанию, что крайне нежелательно.

Другие популярные «лекарства» и того опаснее. В 2025 году эксперты уже предупреждали россиян, что ингаляции над горячей картошкой могут закончиться ожогами дыхательных путей, особенно у детей. А закапывание в нос сока лука или чеснока способно вызвать химический ожог слизистой.

