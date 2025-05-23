Врач из Уфы разнес кофе в пух и прах: почему каждое утро вы медленно убиваете свой желудок

Уфимский гастроэнтеролог Феликс Тухватуллин разложил по полочкам, как ваша утренняя чашечка эспрессо превращает желудок в химическую лабораторию. И это далеко не всегда хорошо, пишет UfaTime.ru.

Желудок в огне за 15 минут

Выпили кофе натощак? Поздравляем — ваш желудок уже через 10-15 минут начинает вырабатывать соляную кислоту, как будто готовится к перевариванию слона. У здоровых людей это норма, а вот людям с язвой и гастритом такие эксперименты грозят болью и тошнотой.

Изжога как бонус

Кофе расслабляет пищеводный сфинктер — ту самую мышцу, которая должна держать кислоту в желудке. Результат? Привет, изжога! Особенно достается тем, у кого рефлюкс.

А еще кофе стимулирует сокращения кишечника, это может довести к диарее, если у вас синдром раздраженного кишечника.

Сахар скачет, стресс растет

2-4 чашки кофе поднимают глюкозу в крови на 1-3 часа и снижают чувствительность к инсулину. Парадокс: при этом регулярное употребление черного кофе снижает риск диабета второго типа.

Кофе натощак также повышает уровень кортизола — гормона стресса. Чувствительные люди получают тревогу и учащенное сердцебиение в подарок.

Советы от доктора

Тухватуллин советует подождать час после пробуждения, съесть что-то легкое при дискомфорте и не превышать 400 мг кофеина в день (беременным — 200 мг). Лучший выбор — фильтрованный черный кофе без сахара.