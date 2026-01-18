0
34 минуты
Здоровье

Врач из Уфы объяснила, от чего зависит женская сексуальность

Терапевт Регина Доктор из Уфы рассказала, что сексуальность зависит от внутреннего состояния, а не только от гормонов.
женщина лежит на кровати
©Gemini

Сексуальность женщины определяется не физиологией или гормонами, а внутренним ощущением безопасности и уверенности. Об этом рассказала уфимский врач-терапевт Регина Доктор.

Специалист пояснила: внутренняя опора возникает, когда нервная система не пребывает в режиме постоянной угрозы. Мозг перестаёт ожидать опасности, тело выходит из хронической мобилизации. Происходит переход от симпатической системы (реакция «бей или беги») к парасимпатической.

Парасимпатическая система отвечает за расслабление, доверие и близость. Регина Доктор подчеркнула: при доминировании симпатической системы сексуальное возбуждение и оргазм невозможны. Падает либидо, снижается окситоцин, растёт кортизол.

«У женщин с низким ощущением контроля над жизнью чаще встречаются сниженное желание, аноргазмия, трудности с возбуждением», — отметила врач.

Эти проблемы не связаны с уровнем эстрогенов или тестостерона — причина в состоянии мозга, который не даёт телу расслабиться.

По словам эксперта, сексуальность показывает, насколько женщина чувствует себя в безопасности, доверяет себе и справляется с вызовами без хронического стресса.

