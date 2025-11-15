Врач из Уфы назвала 6 симптомов, которые нельзя игнорировать женщинам

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) представляют серьезную угрозу для женского здоровья. Без своевременного лечения они могут привести к бесплодию, внематочной беременности и хроническим болям. Об этом в разговоре с UfacityNews.ru предупредила акушер-гинеколог и репродуктолог уфимской клиники «МедикалОнГруп» Альфия Сугурова.

По словам специалиста, основной причиной воспалений чаще всего являются инфекции, такие как хламидиоз и гонорея. Чтобы избежать опасных осложнений, важно уметь распознавать тревожные сигналы организма и не откладывать визит к врачу.

Эксперт выделила шесть ключевых симптомов, при появлении которых необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью:

Боли в нижней части живота, от тянущих до острых и режущих.

Патологические выделения, имеющие неприятный запах или гнойный характер.

Повышение температуры тела, особенно до 38°C и выше.

Болезненность во время интимной близости.

Резь и дискомфорт при мочеиспускании.

Нарушения менструального цикла, такие как слишком болезненные или длительные менструации, а также межменструальные кровотечения.