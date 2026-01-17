Врач «Гемотеста» объяснила, почему работа с ОРВИ приводит к остановке сердца

Попытка перенести простуду «на ногах» грозит миокардитом, хронической сердечной недостаточностью и бактериальными осложнениями. Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Газете.ru», почему трудоголизм во время болезни смертельно опасен для самого сотрудника и его коллег.
Угроза для офиса
Выход на работу с недомоганием — главная ошибка пациента. Человек максимально заразен в первые 3–4 дня болезни.
Вирус передается не только при личном общении, но и через пространство. Уланкина предупреждает: заразиться можно даже в пустом лифте, если до этого там кашлял или чихал инфицированный. Выходя в офис, больной гарантированно ставит под удар здоровье всего коллектива.
«Двойной удар» и бактерии
Отказ от больничного не дает организму восстановиться и ослабляет иммунитет. Это открывает дорогу бактериям. Врач называет такой процесс «двойным ударом»: к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.
Вместо быстрого выздоровления пациент получает тяжелые осложнения:
- затяжной синусит;
- отит;
- бронхит;
- пневмонию.
Риск остановки сердца
Самое грозное последствие работы во время болезни — миокардит (воспаление сердечной мышцы). Если иммунитет истощен нагрузками и не дает отпор, вирус начинает атаковать клетки сердца.
Миокардит ведет к хронической сердечной недостаточности и даже к внезапной остановке сердца. Врач подчеркивает: это осложнение часто развивается у молодых и физически активных людей, которые привыкли игнорировать симптомы болезни.
Срочно обратитесь к врачу, если заметили признаки поражения сердца:
- Внезапная слабость.
- Одышка.
- Перебои в работе сердца.
Как лечиться правильно
Чтобы не допустить осложнений, организму нужно время и ресурсы на борьбу с вирусом. Базовые правила безопасности:
- строгий постельный режим;
- обильное теплое питье;
- изоляция от здоровых людей.
Когда вызывать врача
Медицинская помощь обязательна, если домашний режим не помогает. Тревожные сигналы:
- состояние не улучшается;
- высокая температура не сбивается;
- появился сильный кашель;
- нарастает слабость и одышка.
Справка
ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — самая распространенная группа инфекционных заболеваний. Вирусы поражают слизистую оболочку дыхательных путей и легко передаются воздушно-капельным путем.
Врачи регулярно напоминают, что специфического лекарства от большинства вирусов ОРВИ не существует, поэтому лечение направлено на снятие симптомов и помощь иммунитету. Попытки ускорить выздоровление, продолжая работать или заниматься спортом, блокируют защитные механизмы тела, что и приводит к миграции инфекции в нижние дыхательные пути или ткани сердца.