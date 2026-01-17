Врач «Гемотеста» объяснила, почему работа с ОРВИ приводит к остановке сердца

Врач Ольга Уланкина рассказала об угрозе миокардита и пневмонии для тех, кто не берет больничный при первых симптомах ОРВИ и заражает коллег.

Попытка перенести простуду «на ногах» грозит миокардитом, хронической сердечной недостаточностью и бактериальными осложнениями. Эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала «Газете.ru», почему трудоголизм во время болезни смертельно опасен для самого сотрудника и его коллег.

Угроза для офиса

Выход на работу с недомоганием — главная ошибка пациента. Человек максимально заразен в первые 3–4 дня болезни.

Вирус передается не только при личном общении, но и через пространство. Уланкина предупреждает: заразиться можно даже в пустом лифте, если до этого там кашлял или чихал инфицированный. Выходя в офис, больной гарантированно ставит под удар здоровье всего коллектива.

«Двойной удар» и бактерии

Отказ от больничного не дает организму восстановиться и ослабляет иммунитет. Это открывает дорогу бактериям. Врач называет такой процесс «двойным ударом»: к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.

Вместо быстрого выздоровления пациент получает тяжелые осложнения:

затяжной синусит;

отит;

бронхит;

пневмонию.

Риск остановки сердца

Самое грозное последствие работы во время болезни — миокардит (воспаление сердечной мышцы). Если иммунитет истощен нагрузками и не дает отпор, вирус начинает атаковать клетки сердца.

Миокардит ведет к хронической сердечной недостаточности и даже к внезапной остановке сердца. Врач подчеркивает: это осложнение часто развивается у молодых и физически активных людей, которые привыкли игнорировать симптомы болезни.

Срочно обратитесь к врачу, если заметили признаки поражения сердца:

Внезапная слабость. Одышка. Перебои в работе сердца.

Как лечиться правильно

Чтобы не допустить осложнений, организму нужно время и ресурсы на борьбу с вирусом. Базовые правила безопасности:

строгий постельный режим;

обильное теплое питье;

изоляция от здоровых людей.

Когда вызывать врача

Медицинская помощь обязательна, если домашний режим не помогает. Тревожные сигналы:

состояние не улучшается;

высокая температура не сбивается;

появился сильный кашель;

нарастает слабость и одышка.

Справка

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) — самая распространенная группа инфекционных заболеваний. Вирусы поражают слизистую оболочку дыхательных путей и легко передаются воздушно-капельным путем.

Врачи регулярно напоминают, что специфического лекарства от большинства вирусов ОРВИ не существует, поэтому лечение направлено на снятие симптомов и помощь иммунитету. Попытки ускорить выздоровление, продолжая работать или заниматься спортом, блокируют защитные механизмы тела, что и приводит к миграции инфекции в нижние дыхательные пути или ткани сердца.