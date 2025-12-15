Восемь школ и три детсада в Башкирии перевели на карантин

В Башкирии из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом временно закрыты 8 школ и 3 детских сада, ещё в десятках учреждений введён частичный карантин.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии, в республике из‑за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом временно приостановлена работа части образовательных организаций.

По официальным данным, полностью закрыты на карантин восемь школ и три детских сада в разных муниципалитетах региона. Кроме того, частично ограничен очный формат обучения: в 46 школах приостановлены занятия в 133 классах, в 12 детских садах закрыты 15 групп.

Медики связывают ситуацию с распространением гриппа А(H3N2), так называемого гонконгского штамма. Лабораторные исследования показывают, что этот вариант вируса выявляется примерно у 80 процентов пациентов с подтверждённым гриппом.

Врачи отмечают, что заболевание обычно начинается с резкого повышения температуры тела до высоких значений, выраженной головной боли и общей слабости. У части пациентов наблюдаются боли в мышцах и суставах, а также возможны расстройства со стороны желудочно‑кишечного тракта.

По данным Роспотребнадзора, в начале декабря в Башкирии за неделю за медицинской помощью обратились порядка 70 тысяч человек с симптомами ОРВИ и гриппа. При этом большинство случаев приходится на негриппозные респираторные инфекции, однако число заболевших гриппом также остаётся значительным.

Эпидемиологи отмечают, что текущие показатели заболеваемости сопоставимы с уровнем прошлого сезона, но ситуацию продолжают отслеживать. В ведомстве напоминают о необходимости вакцинации против гриппа, соблюдения масочного режима в организованных коллективах и изоляции при первых признаках болезни.

В 2025 году регион уже сталкивался с ростом инфекционных заболеваний среди детей: ранее сообщалось о всплеске случаев ветряной оспы, когда количество заболевших превысило 16 тысяч человек. Тогда также вводились временные ограничения в ряде образовательных учреждений.