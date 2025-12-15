0
49 минут
Здоровье

Восемь школ и три детсада в Башкирии перевели на карантин

В Башкирии из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом временно закрыты 8 школ и 3 детских сада, ещё в десятках учреждений введён частичный карантин.
надпись карантин
©Ньюс-Баш

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Башкирии, в республике из‑за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом временно приостановлена работа части образовательных организаций.

По официальным данным, полностью закрыты на карантин восемь школ и три детских сада в разных муниципалитетах региона. Кроме того, частично ограничен очный формат обучения: в 46 школах приостановлены занятия в 133 классах, в 12 детских садах закрыты 15 групп.

Медики связывают ситуацию с распространением гриппа А(H3N2), так называемого гонконгского штамма. Лабораторные исследования показывают, что этот вариант вируса выявляется примерно у 80 процентов пациентов с подтверждённым гриппом.

Врачи отмечают, что заболевание обычно начинается с резкого повышения температуры тела до высоких значений, выраженной головной боли и общей слабости. У части пациентов наблюдаются боли в мышцах и суставах, а также возможны расстройства со стороны желудочно‑кишечного тракта.

По данным Роспотребнадзора, в начале декабря в Башкирии за неделю за медицинской помощью обратились порядка 70 тысяч человек с симптомами ОРВИ и гриппа. При этом большинство случаев приходится на негриппозные респираторные инфекции, однако число заболевших гриппом также остаётся значительным.

Эпидемиологи отмечают, что текущие показатели заболеваемости сопоставимы с уровнем прошлого сезона, но ситуацию продолжают отслеживать. В ведомстве напоминают о необходимости вакцинации против гриппа, соблюдения масочного режима в организованных коллективах и изоляции при первых признаках болезни.

В 2025 году регион уже сталкивался с ростом инфекционных заболеваний среди детей: ранее сообщалось о всплеске случаев ветряной оспы, когда количество заболевших превысило 16 тысяч человек. Тогда также вводились временные ограничения в ряде образовательных учреждений.

Похожие записи
0
13.12.2025
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил жителей Башкирии о волне гриппа в новогодние праздники

лекарственные препараты
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила о вероятном пике заболеваемости гриппом к началу новогодних праздников.
0
11.12.2025
Здоровье

В Башкирии ввели карантин по бешенству: очаг нашли в частном подворье

надпись карантин
В селе Кудеевский Иглинского района установлен карантин по бешенству. Указом главы региона введены ограничения на перемещение и выставки животных.
1
17.11.2025
Здоровье

Эпидемиологи предупредили жителей Башкирии: пик заболеваемости гриппом будет уже скоро

девушка лежит с простудой
В Башкирии, по информации регионального управления Роспотребнадзора, зафиксирован рост числа случаев заболевания гриппом, который сопровождается циркуляцией COVID-19 и риновирусных инфекций.
0
24.10.2025
Здоровье

Хабиров ввел жесткий карантин в селе Башкирии

надпись карантин
В Хамитово Абзелиловского района из-за бешенства ввели строгий карантин: ограничения действуют минимум два месяца, попасть в очаги могут только местные и специалисты.
0
10.10.2025
Происшествия

Две деревни в Башкирии стали очагом распространения опасного вируса

надпись карантин
В Иглинском районе Башкирии — вспышка бешенства. В деревнях Авангард и Ягодная введён жёсткий карантин. Ярмарки отменены, а вывоз животных запрещён.
0
16.09.2025
Новости

Ковид и ОРВИ вернулись: заболеваемость в России взлетела на 64%

Замер температуры
Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост заболеваемости ОРВИ и ковидом. За неделю заразились почти 700 тысяч человек, среди школьников — в два раза больше. Врачи ждут возвращения свиного и гонконгского гриппа.
0
03.09.2025
Новости

Почти 9 тысяч гектаров в Башкирии заражены ядовитой травой

надпись карантин
Почти 9 тысяч гектаров земли в Хайбуллинском районе оказались под угрозой. Там разросся горчак ползучий — токсичный сорняк, который отравляет животных и уничтожает урожай.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.