Вирусологи включили 4 болезни в список угроз пандемии на 2026 год

Вирусологи предупреждают о риске новой пандемии в 2026 году. Оспа обезьян, птичий грипп и краснуха могут породить неизвестную «болезнь Х».

Британские ученые прогнозируют риск глобальной эпидемии в 2026 году. По данным издания Daily Star, угрозу несут оспа обезьян, краснуха, птичий грипп и лихорадка Оропуш. Главные причины возможной вспышки — снижение коллективного иммунитета из-за отказа от вакцин и мутации патогенов.

Список опасных вирусов

Эксперты выделили четыре заболевания, которые могут перерасти в пандемию или спровоцировать появление неизвестной «болезни Х».

Оспа обезьян (mpox). Вирус распространяется по Европе, вспышки фиксируют в Испании. Научный сотрудник Саутгемптонского университета Майкл Хед отмечает, что появляются новые штаммы, а ранее редкое заболевание теперь встречается повсеместно. Краснуха. Врачи опасаются возвращения болезни, которую считали побежденной. Причина — падение уровня вакцинации препаратом MMR (корь, паротит, краснуха) до минимума за последние 15 лет. Птичий грипп (H5N1). Вирус научился передаваться от птиц к млекопитающим, например коровам, и распространяться через молоко. Профессор Университета Глазго Эд Хатчинсон предупреждает: пока вирус циркулирует, риск пандемии сохраняется, несмотря на наличие лекарств. Лихорадка Оропуш. Передается через укусы мошек. Симптомы похожи на лихорадку денге и вирус Зика, проявляются через 8 дней. Профессор Джексон из Университета Вирджинии прогнозирует расширение ареала вируса в Северной и Южной Америке, в зоне риска — туристы.

Что такое «Болезнь Х»

Это не конкретный диагноз, а условное название для гипотетического патогена, о котором медицине пока ничего не известно. Ученые полагают, что комбинация мутаций перечисленных выше вирусов может привести к появлению такого суперпатогена.

Справка

Для Башкирии тема вирусных угроз остается крайне острой, особенно в разрезе гриппа и ОРВИ. Буквально в прошлом месяце, в декабре 2025 года, Роспотребнадзор фиксировал в республике более 70 тысяч случаев респираторных заболеваний за неделю. Среди выявленных вирусов гриппа доминировал штамм А(H3N2), известный как «гонконгский грипп».

Птичий грипп, упомянутый в британском докладе, региону тоже известен. Экономика республики до сих пор помнит последствия вспышки на птицефабрике «Башкирская» в августе 2023 года. Тогда ветеринарам пришлось уничтожить более 3 миллионов голов птицы, а продукцию полностью изъяли из магазинов, что спровоцировало временный дефицит и рост цен на яйца.

Ситуация с вакцинацией, о которой говорят западные эксперты, перекликается с местными проблемами. В 2023 году News-Bash сообщал о перебоях с поставками вакцин от кори и краснухи в медучреждения Башкирии. На фоне этого в регионе фиксировались вспышки коклюша и кори, что подтверждает теорию о возвращении «старых» болезней из-за падения иммунной прослойки населения.