Вирусологи призвали носить маски из-за риска вспышки гонконгского гриппа

Врачи предупредили об угрозе новой пандемии, которую могут вызвать мутирующие штаммы гриппа H3N2 и H5N1. Чтобы сдержать распространение инфекции, специалисты советуют вакцинироваться и использовать респираторы в людных местах. Об этом сообщает издание NGS со ссылкой на медицинских экспертов.

Откуда исходит угроза

Вирусологи выделили два штамма, которые способны преодолеть межвидовой барьер и вызвать глобальную вспышку:

Гонконгский грипп (H3N2) . Циркулирует среди людей более 50 лет, но постоянно мутирует.

. Циркулирует среди людей более 50 лет, но постоянно мутирует. Птичий грипп (H5N1). Опасен высокой патогенностью при адаптации к человеческому организму.

Доктор медицинских наук Елена Малинникова отмечает, что врачи внимательно следят за изменениями этих вирусов. Главный риск — появление принципиально новых свойств патогенов, к которым у людей нет защиты.

Эпидемиологическая обстановка

По данным НИИ гриппа, к середине декабря заболеваемость выросла. Сейчас доминирует вариант А (H3N2).

Ключевые показатели:

106 случаев на 10 тысяч населения — уровень заражения.

на 10 тысяч населения — уровень заражения. 1,8% заболевших требуют госпитализации.

Большинство пациентов переносят инфекцию в легкой или средней форме.

Стоит ли ждать локдауна

Эксперты считают, что сценарий 2020 года не повторится. Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева (ДВФУ) объясняет это наличием иммунной памяти. В отличие от коронавируса, который был новым для популяции, с гриппом H3N2 человечество знакомо давно. У нас уже сформирована частичная защита, что предотвращает катастрофические последствия.

Что делать: инструкция врачей

Медики называют вакцинацию единственным надежным способом создать иммунную прослойку и остановить вирус. Прививки доступны всем, включая беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Для личной защиты соблюдайте базовые правила:

Надевайте маску или респиратор в общественном транспорте и торговых центрах. Проветривайте помещения регулярно. Мойте руки после улицы. Принимайте витамины для поддержки иммунитета.

Рост заболеваемости уже влияет на работу учреждений в регионах. В школах Башкирии фиксируют массовые пропуски: ранее сообщалось, что около 650 детей остались дома из-за ОРВИ и гриппа. Администрации школ усилили профилактические меры.

На фоне медицинских предупреждений появляются и альтернативные прогнозы. Индийский пророк Абигья Ананд, известный предсказанием пандемии COVID-19, заявил о вступлении мира в фазу глобальных перемен. На 2026 год он прогнозирует климатические аномалии, которые могут косвенно сказаться на здоровье, хотя прямой угрозы для России не видит. Врачи рекомендуют ориентироваться на научные данные, а не на предсказания.