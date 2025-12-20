Вирусологи призвали носить маски из-за риска вспышки гонконгского гриппа

Откуда исходит угроза
Вирусологи выделили два штамма, которые способны преодолеть межвидовой барьер и вызвать глобальную вспышку:
- Гонконгский грипп (H3N2). Циркулирует среди людей более 50 лет, но постоянно мутирует.
- Птичий грипп (H5N1). Опасен высокой патогенностью при адаптации к человеческому организму.
Доктор медицинских наук Елена Малинникова отмечает, что врачи внимательно следят за изменениями этих вирусов. Главный риск — появление принципиально новых свойств патогенов, к которым у людей нет защиты.
Эпидемиологическая обстановка
По данным НИИ гриппа, к середине декабря заболеваемость выросла. Сейчас доминирует вариант А (H3N2).
Ключевые показатели:
- 106 случаев на 10 тысяч населения — уровень заражения.
- 1,8% заболевших требуют госпитализации.
Большинство пациентов переносят инфекцию в легкой или средней форме.
Стоит ли ждать локдауна
Эксперты считают, что сценарий 2020 года не повторится. Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева (ДВФУ) объясняет это наличием иммунной памяти. В отличие от коронавируса, который был новым для популяции, с гриппом H3N2 человечество знакомо давно. У нас уже сформирована частичная защита, что предотвращает катастрофические последствия.
Что делать: инструкция врачей
Медики называют вакцинацию единственным надежным способом создать иммунную прослойку и остановить вирус. Прививки доступны всем, включая беременных и людей с хроническими заболеваниями.
Для личной защиты соблюдайте базовые правила:
- Надевайте маску или респиратор в общественном транспорте и торговых центрах.
- Проветривайте помещения регулярно.
- Мойте руки после улицы.
- Принимайте витамины для поддержки иммунитета.
Рост заболеваемости уже влияет на работу учреждений в регионах. В школах Башкирии фиксируют массовые пропуски: ранее сообщалось, что около 650 детей остались дома из-за ОРВИ и гриппа. Администрации школ усилили профилактические меры.
На фоне медицинских предупреждений появляются и альтернативные прогнозы. Индийский пророк Абигья Ананд, известный предсказанием пандемии COVID-19, заявил о вступлении мира в фазу глобальных перемен. На 2026 год он прогнозирует климатические аномалии, которые могут косвенно сказаться на здоровье, хотя прямой угрозы для России не видит. Врачи рекомендуют ориентироваться на научные данные, а не на предсказания.