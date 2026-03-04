Весила меньше полкило: в Уфе врачи спасли крошечную новорождённую

В Городском перинатальном центре Уфы выходили девочку, родившуюся с экстремально низким весом 490 граммов. Малышка уже дышит самостоятельно и набрала вес до 1600 граммов.

Специалисты уфимского Городского перинатального центра выходили новорождённую, которая при рождении весила всего 490 граммов. Об этом 4 марта сообщили в Минздраве Башкирии.

Роженице провели экстренное кесарево сечение из-за острой отслойки плаценты — осложнение угрожало жизни и матери, и ребёнка. Врачи оценили состояние малышки при рождении как крайне тяжёлое.

В реанимации девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, назначили антибактериальную и инфузионную терапию. Врачи выстраивали схему лечения совместно с коллегами из НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова через телемедицинские консультации.

Центр работает по принципу «открытого роддома» — мама круглосуточно находилась рядом с дочерью, использовала контакт «кожа к коже» и грудное вскармливание. Девочка начала дышать самостоятельно и набрала вес до 1600 граммов. Сейчас ребёнка перевели на реабилитацию в детскую больницу №17.

Башкирия выхаживает 90,5% детей с экстремально низким весом

Выживаемость новорождённых с экстремально низкой массой тела в Башкортостане достигла 90,5%. Результатов удалось добиться благодаря обновлению оборудования перинатальных центров в рамках нацпроекта «Семья» — в 2025 году в центрах заменили 114 единиц медтехники, включая аппараты ИВЛ и системы мониторинга. Перинатальная смертность в республике снизилась на 20,9% по сравнению с 2024 годом, а ранняя неонатальная — на 36,4%, сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

В Башкирии за 9 месяцев родился 1501 недоношенный ребёнок

По данным Минздрава Башкортостана, за девять месяцев 2025 года в республике родился 1501 недоношенный ребёнок — до 37-й недели беременности. Доля новорождённых с экстремально низкой массой тела (до 1000 г) в Республиканском перинатальном центре снизилась с 0,9% в 2024 году до 0,7% за аналогичный период 2025 года. Всего за этот период в центре родились 760 недоношенных детей, среди которых — малыш с массой тела 478 граммов, сообщает АиФ-Уфа.

Куда обращаться семьям недоношенных детей в Уфе

В Уфе второй этап выхаживания недоношенных проходит в отделении патологии новорождённых ГДКБ №17, которое работает с 2001 года и оказывает высокотехнологичную помощь. С 2025 года бюро Русфонда в Башкортостане сотрудничает с центром абилитации «Любимый малыш», который помогает снизить риск инвалидности у преждевременно рождённых детей — в прошлом году помощь фонда получили восемь детей, сообщил Русфонд.

Двойняшек из Мечетлинского района спасли санавиацией

В январе 2026 года врачи РДКБ выходили недоношенных двойняшек, которых санавиация доставила из Мечетлинского района с весом менее 2 кг. Малышки быстро набрали вес, и их выписали домой.

Рахматуллин отметил роль нацпроекта «Семья»