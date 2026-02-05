В ухе жительницы Уфы врачи обнаружили металлический колпачок от ручки

В городской больнице №21 Уфы врачи обнаружили у 45-летней пациентки инородный предмет в ухе — металлический колпачок, похожий на деталь от шариковой ручки, который пришлось извлекать оперативным путем.

45-летняя жительница Уфы пришла в городскую больницу №21 с болью в ухе, а на КТ врачи нашли то, чего там быть не должно — металлический колпачок, похожий на деталь от шариковой ручки. Доставать пришлось ювелирно: рядом — околоушная железа и лицевой нерв.

История началась как обычный визит к врачу: женщина жаловалась на непрекращающуюся боль и неприятные ощущения в ухе. Первичный осмотр, как рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин, ясности не дал — внешне причина не читалась. Тогда медики пошли по пути точной диагностики и назначили компьютерную томографию.

В тканях уха обнаружили инородный предмет, похожий на маленький металлический колпачок от шариковой ручки. Пациентка, по словам врачей, так и не смогла вспомнить, как эта деталь могла оказаться внутри. Обычно подобные «находки» — детская история, но в этот раз всё оказалось сложнее.

Металлический наконечник застрял глубоко и располагался опасно близко к околоушной железе и лицевому нерву. Ошибка в движении — и можно получить рубцы, воспаление или осложнения, которые потом долго будут напоминать о себе. Поэтому извлечение требовало максимальной аккуратности.

Оперировала бригада челюстно-лицевых хирургов: через небольшой разрез они аккуратно достали посторонний предмет.

Сейчас самочувствие женщины в норме, она идет на поправку.

Врачи напоминают: если боль не проходит, лучше не терпеть и не «лечить наугад» — иногда причина бывает совсем неожиданной.