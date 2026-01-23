В Уфу санавиацией доставили недоношенных двойняшек из Месягутово

Врачи санавиации транспортировали в Уфу недоношенных двойняшек из Месягутовской ЦРБ. Дети родились с весом 1900 граммов, сейчас их состояние стабильно.

В центральную районную больницу села Месягутово поступила пациентка с осложнением беременности в виде отслойки плаценты. Срок гестации составлял 34 недели. Для сохранения жизни матери и детей врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. В результате операции родились две девочки-близнеца, вес каждой из которых составил 1900 граммов. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

В связи с преждевременным появлением на свет новорожденным требовалось специализированное наблюдение и медицинское оборудование, отсутствующее в районном стационаре. В Месягутово была направлена неонатальная бригада анестезиологов-реаниматологов Республиканской детской клинической больницы.

Прибывшие специалисты стабилизировали показатели жизнедеятельности младенцев и подготовили их к перелету. Пациенток доставили вертолетом санитарной авиации в Уфу. Детей госпитализировали в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

На данный момент состояние девочек оценивается как стабильное, угроза жизни отсутствует. Младенцы переведены из реанимационного отделения в общую палату, где они набирают вес под наблюдением врачей перед выпиской.

Ранее в Республиканском клиническом перинатальном центре сообщили о выхаживании маленького пациента с экстремально низкой массой тела. Девочка родилась на 24-й неделе беременности с весом 480 граммов. Благодаря проведенной терапии ребенок выжил и развивается в соответствии с скорректированным возрастом.

Согласно статистике, в 2025 году служба санитарной авиации Башкирии выполнила 174 вылета для эвакуации пациентов. Количество рейсов увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 14 вылетов. Основными причинами для использования воздушного транспорта остаются дорожно-транспортные происшествия и сосудистые катастрофы в удаленных районах.

В рамках развития системы здравоохранения региона к 2030 году запланировано строительство семи вертолетных площадок, в том числе в Стерлитамаке. Реализация стратегии позволит обеспечить госпитализацию 91% экстренных пациентов в специализированные медицинские центры в течение первых суток.

По данным Министерства здравоохранения республики, за 11 месяцев 2025 года в регионе родилось 27 574 ребенка. Ведомство отмечает снижение показателя младенческой смертности до исторического минимума — 3,2 случая на 1000 родившихся живыми.