0
13 часов
Здоровье

В Уфу санавиацией доставили недоношенных двойняшек из Месягутово

Врачи санавиации транспортировали в Уфу недоношенных двойняшек из Месягутовской ЦРБ. Дети родились с весом 1900 граммов, сейчас их состояние стабильно.
врач-неонатолог
©Минздрав Башкирии

В центральную районную больницу села Месягутово поступила пациентка с осложнением беременности в виде отслойки плаценты. Срок гестации составлял 34 недели. Для сохранения жизни матери и детей врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. В результате операции родились две девочки-близнеца, вес каждой из которых составил 1900 граммов. Об этом сообщили в пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

В связи с преждевременным появлением на свет новорожденным требовалось специализированное наблюдение и медицинское оборудование, отсутствующее в районном стационаре. В Месягутово была направлена неонатальная бригада анестезиологов-реаниматологов Республиканской детской клинической больницы.

Прибывшие специалисты стабилизировали показатели жизнедеятельности младенцев и подготовили их к перелету. Пациенток доставили вертолетом санитарной авиации в Уфу. Детей госпитализировали в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

На данный момент состояние девочек оценивается как стабильное, угроза жизни отсутствует. Младенцы переведены из реанимационного отделения в общую палату, где они набирают вес под наблюдением врачей перед выпиской.

Ранее в Республиканском клиническом перинатальном центре сообщили о выхаживании маленького пациента с экстремально низкой массой тела. Девочка родилась на 24-й неделе беременности с весом 480 граммов. Благодаря проведенной терапии ребенок выжил и развивается в соответствии с скорректированным возрастом.

Согласно статистике, в 2025 году служба санитарной авиации Башкирии выполнила 174 вылета для эвакуации пациентов. Количество рейсов увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 14 вылетов. Основными причинами для использования воздушного транспорта остаются дорожно-транспортные происшествия и сосудистые катастрофы в удаленных районах.

В рамках развития системы здравоохранения региона к 2030 году запланировано строительство семи вертолетных площадок, в том числе в Стерлитамаке. Реализация стратегии позволит обеспечить госпитализацию 91% экстренных пациентов в специализированные медицинские центры в течение первых суток.

По данным Министерства здравоохранения республики, за 11 месяцев 2025 года в регионе родилось 27 574 ребенка. Ведомство отмечает снижение показателя младенческой смертности до исторического минимума — 3,2 случая на 1000 родившихся живыми.

Похожие записи
0
22.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи перинатального центра выходили девочку весом 480 граммов

новорожденная
В Республиканском клиническом перинатальном центре спасли ребенка с экстремально низкой массой тела. Девочка родилась на сроке 24 недели. Врачи применили современные технологии выхаживания.
0
20.01.2026
Здоровье

В роддомах Башкирии началась двухнедельная проверка после ЧП в Новокузнецке

врачи совещаются
Министр здравоохранения региона распорядился провести двухнедельный аудит перинатальных центров. Решение принято на фоне информации о гибели новорожденных в медицинском учреждении Кемеровской области.
0
19.01.2026
Здоровье

Хирурги в Уфе сохранили матку пациентке с врастанием плаценты в старый рубец

врачи делают операцию беременной
Медики провели операцию женщине с врастанием плаценты в рубец. Орган сохранили, кровопотеря составила 500 мл. Ребенок здоров.
0
16.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи восстановили разорванный сосуд 53-летней пациентке

врачи проводят операцию
Врачи Республиканского кардиоцентра прооперировали 53-летнюю женщину с разрывом аорты. Пациентке выполнили протезирование и стентирование артерий.
0
14.01.2026
Здоровье

В Башкирии к 2030 году могут появиться семь площадок для санавиации

вертолет санавиации
Республиканский Минздрав подготовил проект стратегии развития санитарной авиации. Документ предусматривает оборудование вертолётных площадок в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке и других городах.
0
14.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии включил новый анализ в программу диспансеризации на 2026 год

забор крови у пациента
В программу госгарантий включили анализ на липопротеид (а) для пациентов 18–40 лет. Это позволит выявлять скрытые риски инфарктов на ранней стадии.
0
09.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии опубликовал данные по абортам за 11 месяцев 2025 года

беременная женина сидит на подоконнике
За 11 месяцев 2025 года в республике проведено 7083 процедуры прерывания беременности. Показатель на тысячу женщин фертильного возраста составил 7,6.
0
06.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии раскрыл данные по рождаемости за 2025 год

беременная женина сидит на подоконнике
По данным главы регионального минздрава, за 11 месяцев 2025 года в Башкортостане родилось 27 574 ребенка — это ниже прогнозов властей. При этом младенческая смертность упала до 3,2 промилле, что стало историческим минимумом для республики.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.