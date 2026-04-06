В Уфу санавиацией доставили 11-летнюю девочку с инсультом

Девочка находится в реанимации — состояние тяжёлое, но стабильное.

На прошлой неделе бригада детской санитарной авиации Башкирии вылетела в Стерлитамак: там врачи диагностировали у 11-летней пациентки ишемический инсульт.

Реаниматолог Республиканской детской клинической больницы осмотрел её на месте и принял решение срочно перевезти ребёнка в Уфу. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Девочка сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое, но стабильное.

В 2025 году санитарная авиация Башкирии совершила 174 вылета на вертолёте «Ансат» и 1 158 выездов наземным транспортом. Воздушным транспортом эвакуировали 177 пациентов, из которых 82 — дети, сообщал Рахматуллин.

К 2030 году в Башкортостане планируют построить семь вертолётных площадок для санавиации — в том числе при больнице в Стерлитамаке. Пока в регионе работает одна площадка — на территории Республиканского клинического перинатального центра в Уфе. Число вылетов растёт каждый год: в 2022-м их было 52, в 2023-м — 139, в 2024-м — 158.