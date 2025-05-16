В уфимскую больницу поступил пациент с «переломом» полового члена

В уфимскую больницу № 21 привезли 31-летнего мужчину с травмой, от которой болезненно поморщится каждый мужчина. Пациент умудрился «сломать» свой половой орган, сообщает Мэш Батащ.

Пациента доставили на скорой с адской болью, отёком и здоровенной гематомой в самом деликатном месте. Врачи диагностировали «перелом» пениса — травму настолько редкую, что хирурги больницы даже не вспомнили, когда в последний раз с таким сталкивались.

Бригада врачей оперативно собралась и провела операцию. Теперь бедолаге предстоит полгода реабилитации — 6 месяцев без активной личной жизни, если проще.

Как мужчина умудрился так «отличиться» — тайна, покрытая мраком. Но эксперты говорят, что такие травмы обычно случаются либо в порыве страсти, либо в быту. Как объяснил уролог Дмитрий Салихов, это не настоящий перелом (кости-то там нет), а разрыв белочной оболочки кавернозных тел от резкого удара или давления.

Что ж, видимо, у кого-то были слишком активные планы на выходные. Берегите себя и свои «инструменты», мужики!