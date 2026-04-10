В Уфе женщине сделали кесарево и удалили опухоль матки за одну операцию

В Уфе беременной с опухолью матки сделали кесарево — и сохранили орган.

Врачи Республиканского клинического перинатального центра провели сложную совмещённую операцию: одновременно с родоразрешением удалили миоматозный узел нестандартного расположения. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

В Уфе провели операцию, потребовавшую одновременного решения двух задач: кесарева сечения и удаления доброкачественной опухоли матки. Ещё в период беременности у пациентки выявили миому с нетипичным расположением — узел перекрывал вход в малый таз, что исключало естественные роды. Врачи заранее составили план: плановое родоразрешение с одновременной реконструктивной операцией на матке.

Главной задачей хирургов было не только извлечь ребёнка, но и сохранить орган. Матку удалось не только очистить от опухоли, но и восстановить её анатомическую структуру. Чтобы минимизировать потери крови, медики задействовали аппарат реинфузии аутологичной крови — он собрал и вернул в кровоток пациентки практически весь объём, утраченный в ходе вмешательства. Донорское переливание не понадобилось.

Мальчик появился на свет весом 2 920 г и ростом 50 см. Состояние новорождённого — без отклонений. Операция завершилась без осложнений.

Напомним, аналогичная операция — одновременное кесарево сечение и удаление миоматозного узла — проводилась в Республиканском клиническом перинатальном центре Уфы и прежде. В 2020 году хирург Алексей Фролов провёл корпоральное кесарево сечение с последующим удалением миоматозного узла у 37-летней пациентки. Аппарат типа Cell-Saver также применялся тогда для предотвращения необходимости донорского переливания, а ребёнок родился весом 3,4 кг с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов.

РКПЦ является крупнейшим перинатальным центром России и рассчитан на 320 коек. Ежегодно здесь рождается около 10 000 детей — треть от всех родов в Республике Башкортостан. Центр специализируется на ведении беременностей высокого риска со всей республики.

По данным публикации журнала «Акушерство и гинекология» (2020), число беременных с миомой матки неуклонно растёт, что обусловлено в том числе увеличением среднего возраста женщин, планирующих материнство. Исследования показывают, что миомэктомия в ходе кесарева сечения при соблюдении хирургической техники не увеличивает риск кровотечения и гнойно-септических осложнений.