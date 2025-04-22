В Уфе запустили «Виртуальную поликлинику»

Проект позволит получать медицинские справки и рецепты дистанционно

Жителям Башкирии больше не придётся часами просиживать в очередях к врачу — теперь получить консультацию специалиста можно будет прямо из дома. Во вторник, 22 апреля, в республике стартовал проект «Применение телемедицинских консультаций врач-пациент», о чём сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Цифровая трансформация медицины позволит пациентам экономить время на походах в больницу. Получить справку, рецепт или консультацию теперь можно будет дистанционно. Особое внимание уделят маломобильным гражданам и пациентам, которые находятся под длительным наблюдением специалистов.

По словам Рахматуллина, к концу 2025 года телемедицинскими консультациями планируют охватить 20% пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении. Также власти намерены увеличить долю электронных рецептов через систему видеоконсультаций до 30%. Вопрос обсуждался на совещании с главными врачами медучреждений республики.

— Я скептически отношусь к таким нововведениям. Как врач сможет полноценно осмотреть пациента через экран? Для справок и рецептов — да, удобно, но для серьезных заболеваний все равно придется идти на прием. Хотя для моей мамы с диабетом, которая постоянно наблюдается у эндокринолога, это может быть действительно удобно, — пишет в соцсетях Рустем А.

— В нашей деревне до ближайшей больницы 40 км. Каждый раз ездить туда — это целое приключение. Если теперь можно будет получать консультации, не выходя из дома, это просто замечательно! Но у нас многие пожилые люди не умеют пользоваться компьютером. Будут ли какие-то пункты помощи, где можно получить такую консультацию с помощью специалиста? — спрашивает Марат Ю.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что региональные хирурги выполнили сложную операцию по удалению ангиомиолипомы почки диаметром более 10 см.