В Уфе введен карантин по бешенству рядом с территорией УМПО

Глава республики подписал указ об ограничительных мерах. Очаг заболевания выявлен на улице Сельской Богородской, в угрожаемую зону попали производственные площадки.

Глава республики Радий Хабиров подписал указ о карантине в Калининском районе Уфы. С 16 февраля 2026 года территория возле завода УМПО признана эпизоотическим очагом бешенства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Где находится очаг бешенства возле УМПО

Источник заражения обнаружили в нежилом помещении на улице Сельской Богородской, 6/1. Это здание находится рядом с производственными цехами ОДК-УМПО и складами. В соответствии с указом определена угрожаемая зона — территория в радиусе 500 метров от границ очага.

Запреты для жителей и владельцев животных

Внутри карантинной зоны действуют ограничительные меры. Ветеринарам поручено ликвидировать очаг, а гражданам запрещено самостоятельно лечить там больных животных и заходить на территорию очага, если они не сотрудники ветслужбы. В угрожаемой зоне нельзя проводить ярмарки и выставки с участием животных, а также вывозить животных за пределы карантинной территории. Снимать шкуры с погибших животных также запрещено.

Контролировать исполнение указа будет вице-премьер и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. По данным ведомства, специалисты уже начали работу по предотвращению распространения инфекции.

Что делать жителям Калининского района

Жителям и работникам района Инорс рекомендуется избегать контакта с бродячими животными в промзоне. Владельцам собак и кошек в этом районе необходимо проверить статус вакцинации питомцев. Бешенство — заболевание со стопроцентной летальностью после появления симптомов. Единственной мерой защиты является своевременная вакцинация.

Статистика бешенства в Башкирии за февраль 2026 года

По данным ветеринарной службы, столица республики не регистрировала случаев бешенства с 2019 года. В целом по Башкирии ситуация остается напряженной. В феврале 2026 года карантин вводили уже дважды: 12 февраля очаг выявили в частном хозяйстве деревни Верный Иглинского района, а 6 февраля — на автозаправке в Стерлитамаке.