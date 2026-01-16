0
Здоровье

В Уфе врачи восстановили разорванный сосуд 53-летней пациентке

Врачи Республиканского кардиоцентра прооперировали 53-летнюю женщину с разрывом аорты. Пациентке выполнили протезирование и стентирование артерий.
врачи проводят операцию
©Айрат Рахматуллин / телеграм

В Республиканский кардиологический центр поступила 53-летняя жительница Туймазинского района. Пациентка находилась в тяжелом состоянии с признаками кардиогенного шока. Об этом сообщил руководитель Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Врачи диагностировали у женщины разрыв грудного отдела аорты. Данная патология характеризуется нарушением целостности стенки главного кровеносного сосуда. У пациентки отмечалось критическое снижение артериального давления и угроза остановки кровообращения.

Специалисты приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Бригада кардиохирургов выполнила протезирование поврежденного участка аорты. Установка специального импланта позволила устранить дефект и восстановить герметичность сосудистой стенки.

В ходе операции медики также выявили нарушения кровоснабжения почек. Для сохранения функции органов врачи провели дополнительное стентирование почечных артерий с обеих сторон. Это позволило нормализовать почечный кровоток и предотвратить развитие недостаточности.

Сейчас пациентка переведена из реанимации в профильное отделение. Ее состояние стабилизировалось, женщина продолжает лечение под наблюдением специалистов.

Хирургические вмешательства на аорте относятся к категории высокотехнологичной медицинской помощи. В ноябре 2025 года врачи того же центра прооперировали 40-летнего мужчину с тяжелой патологией аортального клапана и восходящего отдела аорты. Ему была выполнена реконструктивная операция по методике Бенталла–Де Боно.

Разрыв аневризмы аорты является одним из наиболее опасных неотложных состояний в сердечно-сосудистой хирургии. Согласно медицинской статистике, без своевременного оперативного лечения летальность при данной патологии приближается к абсолютным значениям.

