В Уфе врачи приняли естественные роды у женщины с полным удвоением матки

Врачи Республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) в Уфе приняли естественные роды у пациентки с редкой анатомической особенностью — полным удвоением матки. Женщина родила доношенного сына без хирургического вмешательства, несмотря на высокие риски осложнений.

Пациентка поступила в центр с диагнозом «полное удвоение матки и наличие двух шеек». Такая анатомия встречается у 1,5–2% женщин и часто приводит к разрывам тканей или кровотечениям в родах. Об этом 28 января сообщили в Минздраве республики.

Стандартный протокол в таких случаях предусматривает плановое кесарево сечение — так врачи контролируют риски для матери и ребенка. Однако в этот раз консилиум врачей РКПЦ изучил анамнез и выбрал естественные роды под постоянным мониторингом состояния.

Ребенок развивался в правой матке и появился на свет на 37-й неделе. Беременность протекала с осложнениями: у плода диагностировали признаки гипоксии, задержку роста и нарушение кровотока в плаценте. Ситуацию усугубляло наличие единственной артерии пуповины.

Акушеры провели роды без оперативного вмешательства. Сейчас женщина и новорожденный находятся в палате, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное и стабильное.

Похожие случаи и статистика

В середине января хирурги Городского перинатального центра и БГМУ прооперировали пациентку с врастанием плаценты в старый рубец на матке. Врачи извлекли ребенка и сохранили женщине репродуктивный орган, ограничив кровопотерю объемом 500 миллилитров.

По официальным данным за 11 месяцев 2025 года, в Башкортостане родилось 27 574 ребенка. В регионе также зафиксировали снижение младенческой смертности до исторического минимума — 3,2 промилле.