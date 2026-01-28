0
4 часа
Здоровье

В Уфе врачи приняли естественные роды у женщины с полным удвоением матки

Врачи Республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) в Уфе приняли естественные роды у пациентки с редкой анатомической особенностью — полным удвоением матки. Женщина родила доношенного сына без хирургического вмешательства, несмотря на высокие риски осложнений.
новорожденный на руках у врача
©Минздрав Башкирии

Пациентка поступила в центр с диагнозом «полное удвоение матки и наличие двух шеек». Такая анатомия встречается у 1,5–2% женщин и часто приводит к разрывам тканей или кровотечениям в родах. Об этом 28 января сообщили в Минздраве республики.

Стандартный протокол в таких случаях предусматривает плановое кесарево сечение — так врачи контролируют риски для матери и ребенка. Однако в этот раз консилиум врачей РКПЦ изучил анамнез и выбрал естественные роды под постоянным мониторингом состояния.

Ребенок развивался в правой матке и появился на свет на 37-й неделе. Беременность протекала с осложнениями: у плода диагностировали признаки гипоксии, задержку роста и нарушение кровотока в плаценте. Ситуацию усугубляло наличие единственной артерии пуповины.

Акушеры провели роды без оперативного вмешательства. Сейчас женщина и новорожденный находятся в палате, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное и стабильное.

Похожие случаи и статистика

В середине января хирурги Городского перинатального центра и БГМУ прооперировали пациентку с врастанием плаценты в старый рубец на матке. Врачи извлекли ребенка и сохранили женщине репродуктивный орган, ограничив кровопотерю объемом 500 миллилитров.

По официальным данным за 11 месяцев 2025 года, в Башкортостане родилось 27 574 ребенка. В регионе также зафиксировали снижение младенческой смертности до исторического минимума — 3,2 промилле.

Похожие записи
0
23.01.2026
Здоровье

В Уфу санавиацией доставили недоношенных двойняшек из Месягутово

врач-неонатолог
Врачи санавиации транспортировали в Уфу недоношенных двойняшек из Месягутовской ЦРБ. Дети родились с весом 1900 граммов, сейчас их состояние стабильно.
0
22.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи перинатального центра выходили девочку весом 480 граммов

новорожденная
В Республиканском клиническом перинатальном центре спасли ребенка с экстремально низкой массой тела. Девочка родилась на сроке 24 недели. Врачи применили современные технологии выхаживания.
0
20.01.2026
Здоровье

В роддомах Башкирии началась двухнедельная проверка после ЧП в Новокузнецке

врачи совещаются
Министр здравоохранения региона распорядился провести двухнедельный аудит перинатальных центров. Решение принято на фоне информации о гибели новорожденных в медицинском учреждении Кемеровской области.
0
19.01.2026
Здоровье

Хирурги в Уфе сохранили матку пациентке с врастанием плаценты в старый рубец

врачи делают операцию беременной
Медики провели операцию женщине с врастанием плаценты в рубец. Орган сохранили, кровопотеря составила 500 мл. Ребенок здоров.
0
16.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи восстановили разорванный сосуд 53-летней пациентке

врачи проводят операцию
Врачи Республиканского кардиоцентра прооперировали 53-летнюю женщину с разрывом аорты. Пациентке выполнили протезирование и стентирование артерий.
0
14.01.2026
Здоровье

В Башкирии к 2030 году могут появиться семь площадок для санавиации

вертолет санавиации
Республиканский Минздрав подготовил проект стратегии развития санитарной авиации. Документ предусматривает оборудование вертолётных площадок в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке и других городах.
0
14.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии включил новый анализ в программу диспансеризации на 2026 год

забор крови у пациента
В программу госгарантий включили анализ на липопротеид (а) для пациентов 18–40 лет. Это позволит выявлять скрытые риски инфарктов на ранней стадии.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.