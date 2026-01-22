В Уфе врачи перинатального центра выходили девочку весом 480 граммов

В Республиканском клиническом перинатальном центре спасли ребенка с экстремально низкой массой тела. Девочка родилась на сроке 24 недели. Врачи применили современные технологии выхаживания.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил об успешном случае выхаживания младенца с экстремально низкой массой тела.

Пациентка появилась на свет в Республиканском клиническом перинатальном центре на сроке 24,5 недели беременности. Вес новорожденной составлял 480 граммов. Из-за глубокой недоношенности органы дыхания и другие системы жизнеобеспечения ребенка не были сформированы окончательно, что требовало немедленного медицинского вмешательства.

Девочку поместили в специальный кувез, имитирующий внутриутробные условия: с поддержкой определенной влажности, температуры и затемнения. Врачи обеспечили круглосуточный мониторинг жизненных показателей и респираторную поддержку, необходимую для развития легких. Благодаря интенсивной терапии состояние ребенка удалось стабилизировать.

По данным Минздрава, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела в Башкирии сейчас составляет 90,5%. Высокие показатели связаны с техническим оснащением стационаров: в прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» медицинские учреждения получили 114 единиц оборудования, включая аппараты ИВЛ и реанимационные системы.

Ранее, в середине января 2026 года, специалисты этого же центра оказали помощь женщине с осложненной беременностью и ее ребенку весом 1250 граммов. У пациентки диагностировали врастание плаценты и наличие трех рубцов на матке, что создавало высокие риски при родоразрешении. Врачам удалось сохранить репродуктивное здоровье матери и стабилизировать состояние новорожденного.

Также в практике башкирских неонатологов есть случаи успешного выхаживания детей с массой тела до 1 килограмма. В частности, сообщалось о спасении мальчика весом 820 граммов, который поступил с тяжелой дыхательной недостаточностью. После проведения необходимой терапии и оперативного вмешательства ребенок начал дышать самостоятельно и набрал вес, соответствующий норме для выписки.