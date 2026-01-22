0
7 часов
Здоровье

В Уфе врачи перинатального центра выходили девочку весом 480 граммов

В Республиканском клиническом перинатальном центре спасли ребенка с экстремально низкой массой тела. Девочка родилась на сроке 24 недели. Врачи применили современные технологии выхаживания.
новорожденная
©Айрат Рахматуллин / Telegram

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил об успешном случае выхаживания младенца с экстремально низкой массой тела.

Пациентка появилась на свет в Республиканском клиническом перинатальном центре на сроке 24,5 недели беременности. Вес новорожденной составлял 480 граммов. Из-за глубокой недоношенности органы дыхания и другие системы жизнеобеспечения ребенка не были сформированы окончательно, что требовало немедленного медицинского вмешательства.

Девочку поместили в специальный кувез, имитирующий внутриутробные условия: с поддержкой определенной влажности, температуры и затемнения. Врачи обеспечили круглосуточный мониторинг жизненных показателей и респираторную поддержку, необходимую для развития легких. Благодаря интенсивной терапии состояние ребенка удалось стабилизировать.

По данным Минздрава, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела в Башкирии сейчас составляет 90,5%. Высокие показатели связаны с техническим оснащением стационаров: в прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» медицинские учреждения получили 114 единиц оборудования, включая аппараты ИВЛ и реанимационные системы.

Ранее, в середине января 2026 года, специалисты этого же центра оказали помощь женщине с осложненной беременностью и ее ребенку весом 1250 граммов. У пациентки диагностировали врастание плаценты и наличие трех рубцов на матке, что создавало высокие риски при родоразрешении. Врачам удалось сохранить репродуктивное здоровье матери и стабилизировать состояние новорожденного.

Также в практике башкирских неонатологов есть случаи успешного выхаживания детей с массой тела до 1 килограмма. В частности, сообщалось о спасении мальчика весом 820 граммов, который поступил с тяжелой дыхательной недостаточностью. После проведения необходимой терапии и оперативного вмешательства ребенок начал дышать самостоятельно и набрал вес, соответствующий норме для выписки.

Похожие записи
0
20.01.2026
Здоровье

В роддомах Башкирии началась двухнедельная проверка после ЧП в Новокузнецке

врачи совещаются
Министр здравоохранения региона распорядился провести двухнедельный аудит перинатальных центров. Решение принято на фоне информации о гибели новорожденных в медицинском учреждении Кемеровской области.
0
19.01.2026
Здоровье

Хирурги в Уфе сохранили матку пациентке с врастанием плаценты в старый рубец

врачи делают операцию беременной
Медики провели операцию женщине с врастанием плаценты в рубец. Орган сохранили, кровопотеря составила 500 мл. Ребенок здоров.
0
16.01.2026
Здоровье

В Уфе врачи восстановили разорванный сосуд 53-летней пациентке

врачи проводят операцию
Врачи Республиканского кардиоцентра прооперировали 53-летнюю женщину с разрывом аорты. Пациентке выполнили протезирование и стентирование артерий.
0
14.01.2026
Здоровье

В Башкирии к 2030 году могут появиться семь площадок для санавиации

вертолет санавиации
Республиканский Минздрав подготовил проект стратегии развития санитарной авиации. Документ предусматривает оборудование вертолётных площадок в Уфе, Стерлитамаке, Белорецке и других городах.
0
14.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии включил новый анализ в программу диспансеризации на 2026 год

забор крови у пациента
В программу госгарантий включили анализ на липопротеид (а) для пациентов 18–40 лет. Это позволит выявлять скрытые риски инфарктов на ранней стадии.
0
13.01.2026
Здоровье

В Башкирии женщина во время родов потеряла 3 литра крови

врачи приняли роды
Специалисты Республиканского перинатального центра провели сложную операцию пациентке с врастанием плаценты, успешно справившись с массивной кровопотерей и сохранив орган.
0
09.01.2026
Здоровье

Минздрав Башкирии опубликовал данные по абортам за 11 месяцев 2025 года

беременная женина сидит на подоконнике
За 11 месяцев 2025 года в республике проведено 7083 процедуры прерывания беременности. Показатель на тысячу женщин фертильного возраста составил 7,6.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.