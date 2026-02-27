0
3 часа
Здоровье

В Уфе врачи без единого разреза вытащили 3-сантиметровый кусок стекла из пищевода пациента

В Уфе эндоскопист без единого разреза извлёк трёхсантиметровый осколок стекла из пищевода пациента, который случайно проглотил его во время питья.
кусок стекла рядом с сантиметровой линейкой
©Минздрав Башкирии

В Уфе медики извлекли из пищевода мужчины трёхсантиметровый осколок стекла. Пациент пил воду из бутылки и случайно проглотил острый фрагмент. Спустя несколько минут у него началась кровавая рвота и резкая боль за грудиной — мужчина вызвал скорую.

В больнице врачи установили: стекло застряло вблизи крупных сосудов. Эндоскопист извлёк осколок без единого разреза. Мужчина уже выписался домой.

Случаи с инородными телами в Башкирии происходят регулярно. В декабре 2025 года в Малоязовской ЦРБ врач-эндоскопист в экстренном порядке помог жительнице села Малояз, подавившейся лавровым листом. Инородное тело частично перекрыло дыхательные пути, однако врач оперативно извлёк его. Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин пояснил, что жёсткий лавровый лист может вызвать рефлекторный спазм мышц пищевода и перекрыть доступ воздуха.

Иногда проблемы с пищеводом требуют привлечения республиканских специалистов. В январе 2026 года врачи санавиации прооперировали 65-летнего жителя Мелеуза со спонтанным разрывом пищевода — синдромом Бурхаве. Патологию осложнили гнойный медиастинит и инфекционно-токсический шок, врачи провели экстренную торакотомию с участием торакального хирурга из Уфы.

Похожие записи
0
27.02.2026
Криминал

В Уфе отдали под суд хозяйку батута, покалечившего ребёнка при порыве ветра

судейский молоток в руках судьи
Предпринимательница из Белебея установила надувной аттракцион во дворе без разрешения — порыв ветра опрокинул конструкцию вместе с детьми, шестилетняя девочка получила тяжёлые травмы.
0
26.02.2026
Происшествия

Уфимца едва не зажало лифтом в доме на улице Менделеева

люди в лифте
В доме на Менделеева в уфимской Зелёной Роще неисправный лифт резко поехал вверх, когда мужчина заходил внутрь. Прокуратура начала проверку.
0
26.02.2026
Здоровье

В Уфе хирурги извлекли из кишечника 10-летней девочки 12 магнитных шариков

шарики из неодимового магнита
Детские хирурги уфимской БСМП экстренно прооперировали школьницу, которая дважды за неделю проглотила магнитные шарики. Из пищеварительного тракта ребёнка они извлекли 12 магнитов.
0
26.02.2026
Спорт

«Наносит ущерб репутации»: ФК «Уфа» заступился за задержанного футболиста Илью Агапова

футбольный мяч на игровом поле
Арендованный у ЦСКА футболист Илья Агапов задержан в Уфе — СМИ и клуб представили две противоречивые версии инцидента.
0
24.02.2026
Образование

В Уфе для школьных психологов разработают новую методику выявления трудных подростков

женщина рядом с ребенком
Четыре психолого-педагогических центра столицы Башкирии создают программу раннего распознавания девиантного поведения среди учеников. Детский омбудсмен указала на нехватку квалифицированных кадров.
0
24.02.2026
Происшествия

У ТЦ «Планета» в Уфе подростки устроили массовую драку со стрельбой из пневматики

коллаж из фото
Полиция задержала четверых подростков у уфимского ТЦ «Планета» после массовой драки, в ходе которой один из них открыл огонь из пневматического пистолета.
0
24.02.2026
Происшествия

Лишённый прав 22-летний водитель на Subaru протаранил ограждение памятника Мустаю Кариму в Уфе

автомобиль врезался в памятник
В Уфе молодой водитель без прав врезался в гранитное ограждение памятника Мустаю Кариму. Мужчина отказался от медосвидетельствования, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.