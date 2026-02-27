В Уфе врачи без единого разреза вытащили 3-сантиметровый кусок стекла из пищевода пациента

В Уфе эндоскопист без единого разреза извлёк трёхсантиметровый осколок стекла из пищевода пациента, который случайно проглотил его во время питья.

В Уфе медики извлекли из пищевода мужчины трёхсантиметровый осколок стекла. Пациент пил воду из бутылки и случайно проглотил острый фрагмент. Спустя несколько минут у него началась кровавая рвота и резкая боль за грудиной — мужчина вызвал скорую.

В больнице врачи установили: стекло застряло вблизи крупных сосудов. Эндоскопист извлёк осколок без единого разреза. Мужчина уже выписался домой.

Случаи с инородными телами в Башкирии происходят регулярно. В декабре 2025 года в Малоязовской ЦРБ врач-эндоскопист в экстренном порядке помог жительнице села Малояз, подавившейся лавровым листом. Инородное тело частично перекрыло дыхательные пути, однако врач оперативно извлёк его. Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин пояснил, что жёсткий лавровый лист может вызвать рефлекторный спазм мышц пищевода и перекрыть доступ воздуха.

Иногда проблемы с пищеводом требуют привлечения республиканских специалистов. В январе 2026 года врачи санавиации прооперировали 65-летнего жителя Мелеуза со спонтанным разрывом пищевода — синдромом Бурхаве. Патологию осложнили гнойный медиастинит и инфекционно-токсический шок, врачи провели экстренную торакотомию с участием торакального хирурга из Уфы.