В Уфе врач рассказал об особенностях лечения гонконгского гриппа

Заболеваемость гриппом и ОРВИ вышла за рамки эпидемических норм в 17 субъектах страны. В Башкортостане распространяется агрессивный штамм H3N2 («гонконгский грипп»), который отличается тяжелым течением и ранним началом сезона.
кашель у девушки
©Imagen

Рост числа заболевших подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Башкортостане большинство пациентов пока переносят инфекцию в легкой и средней форме, однако лабораторные пробы все чаще выявляют вирус гриппа A (H3N2).

Этот вариант вируса опасен выраженной интоксикацией организма. Врачи отмечают значительный наплыв пациентов в больницы. В группе особого риска — дети, пенсионеры старше 65 лет, беременные женщины и люди с хроническими болезнями сердца и легких. Им необходимо обращаться за помощью при первых симптомах.

Комплексное лечение

Медики настаивают: одного противовирусного препарата для борьбы с H3N2 недостаточно. Заведующий кафедрой эпидемиологии Сеченовского университета Михаил Костинов рекомендует комплексную терапию.

В схему лечения включают иммуномодуляторы, например Полиоксидоний. Препарат активирует клеточный иммунитет, заставляет организм вырабатывать интерфероны и выводит токсины, что критически важно при этом штамме гриппа. Лекарство входит в рекомендации Минздрава.

Главные правила для заболевших: постельный режим, обильное питье, проветривание и немедленный вызов врача при температуре, кашле и боли в горле.

Эпидемический сезон 2024–2025 года начался раньше обычного. В Башкортостане за последнюю неделю врачи зафиксировали более 70 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Хотя 80% заболевших подхватили обычную простуду, среди выявленных вирусов гриппа доминирует именно «гонконгский» вариант.

Из-за вспышек инфекции в республике уже закрывали на карантин 8 школ и 3 детских сада, еще в 150 классах уроки перевели в дистанционный формат. Пик заболеваемости эпидемиологи прогнозируют на новогодние праздники.

