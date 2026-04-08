0
12 часов
Здоровье

В Уфе спасли женщину, похудевшую на 15 кг из-за инфекции в сердце

Инфекция поразила сердце и внутренние органы.
врачи проводят операцию
©Айрат Рахматуллин / ВКонтакте

Врачи республиканского кардиологического центра и клинической больницы скорой медицинской помощи в Уфе провели сложную комбинированную операцию. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Женщина поступила в больницу истощённой. Её беспокоили длительный жар, ознобы и сухой кашель. Специалисты диагностировали недостаточность митрального клапана и инфекционный эндокардит. Дополнительное обследование показало, что септические очаги затронули селезёнку.

Хирурги решили обе задачи за одну операцию. Поражённый митральный клапан они иссекли и заменили механическим протезом. Параллельно удалили селезёнку — её охватил септический процесс. Сейчас пациентка находится в реанимации в стабильном состоянии. Дальше её переведут в кардиохирургическое отделение для восстановления.

По словам Рахматуллина, такая операция относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Её провела слаженная команда специалистов двух учреждений.

Новый девятиэтажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра открылся в Уфе 10 июня 2025 года. Его площадь — более 32 тысяч квадратных метров. Здесь работают 10 операционных и отделения реанимации. Церемонию открытия по видеосвязи провёл президент России Владимир Путин.

Центр ежегодно принимает около 100 тысяч пациентов. Врачи проводят здесь свыше 16 тысяч операций и исследований сердца и сосудов. С 2015 года учреждение входит в десятку крупнейших медицинских центров России по числу операций с искусственным кровообращением — более тысячи в год.

Инфекционный эндокардит — одна из самых опасных кардиологических патологий. За последние десятилетия заболеваемость заметно выросла. Острые формы без лечения нередко приводят к смерти. Около половины пациентов с этим диагнозом нуждаются в операции.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.