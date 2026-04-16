В Уфе с начала весны от клещей пострадали 44 горожанина

С начала весны 2026 года в травмпункты Уфы обратились 44 горожанина, пострадавших от укусов клещей, — 24 из них дети. Об этом сообщила администрация столицы Башкирии. По данным мэрии, большинство случаев нападения членистоногих зафиксировано за пределами города.

Медики настоятельно рекомендуют родителям соблюдать меры предосторожности во время прогулок с детьми: надевать светлую одежду с длинными рукавами и после каждой прогулки тщательно проверять кожу и волосы ребёнка. До снижения активности клещей специалисты не советуют выходить с детьми в лес — прогулки лучше ограничить обустроенными парковыми зонами.

При обнаружении присосавшегося клеща следует сразу же обратиться в травматологический пункт. Извлечённого паукообразного в обязательном порядке направляют на лабораторное исследование для выявления возбудителей энцефалита и боррелиоза. По результатам анализов пострадавшему назначают экстренную профилактику — введение иммуноглобулина или курс антибиотиков.

В текущем сезоне власти Башкирии запланировали противоклещевую обработку парков, скверов и мест массового отдыха. Сроки проведения мероприятий зависят от погодных условий: для достижения максимального эффекта необходима сухая тёплая погода. В Уфе обработка уже началась, однако из-за дождей её пришлось временно приостановить. Завершить все работы городские власти обещают не позднее 25 апреля.

Напомним, с 23 марта 2026 года Роспотребнадзор Башкортостана организовал еженедельный мониторинг обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей. По состоянию на 2 апреля в больницы республики обратились семь человек, тогда как за аналогичный период 2025 года — 23 жителя.

В 2025 году от укусов клещей в Башкирии пострадали более 10 тысяч человек — на 18% больше, чем в 2024 году. Было выявлено 14 случаев клещевого энцефалита.

По данным Роспотребнадзора РБ, переносчиками инфекций являются около 18–19% исследованных паразитов (в том числе около 1,1% — носители вируса клещевого энцефалита и около 17,5% — возбудителей боррелиоза). Республика традиционно входит в число регионов, неблагополучных по клещевому энцефалиту, — ежегодно от укусов здесь страдают 10–12 тысяч человек.

Ранее специалисты предупреждали: обильный снежный покров прошедшей зимы обеспечил клещам комфортную зимовку. Заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной спрогнозировал рост популяции клещей в сезоне 2026 года.