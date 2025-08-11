Главная » Здоровье
В Уфе родился ребёнок с редким синдромом Прадера-Вилли

В Уфе родился малыш с синдромом Прадера-Вилли — редчайшим генетическим сбоем
Малыша, появившегося на свет с редкой генетической аномалией, перевели в детскую республиканскую больницу. По информации главврача РКБ имени Куватова Мурада Авзалова, сейчас состояние ребёнка показывает положительную динамику, а специалисты делают всё для его адаптации.

Беременность матери протекала тяжело. Из-за плацентарной недостаточности плод испытывал кислородное голодание. В итоге кроха появился на свет сильно недоношенным, на 32,5 неделе, с весом всего 1710 граммов.

Сразу после рождения младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Целых три недели медики боролись за его жизнь, пока он не смог дышать самостоятельно.

После стабилизации состояния врачи провели комплексное обследование. Вердикт — синдром Прадера-Вилли. Это крайне редкое расстройство, своего рода «опечатка» в 15-й хромосоме, которая встречается у одного из 10–25 тысяч новорождённых.

Главная особенность недуга — постоянное чувство голода, которое проявится позже, а также задержка в развитии и низкий рост. Родителям уже оказывают психологическую помощь и готовят к особенностям ухода за таким ребёнком.

Проблема таких редких (орфанных) заболеваний — в сложности диагностики и подбора терапии. Однако ранняя постановка диагноза значительно повышает шансы на улучшение качества жизни пациента в будущем.

Для людей с этим синдромом по всему миру в последнее время появляются обнадёживающие новости. Так, по данным профильных изданий, в 2025 году в США был одобрен новый препарат для контроля неуёмного аппетита, характерного для этого заболевания. Кроме того, летом 2025 года в медицинских кругах активно обсуждалась разработка ещё одного лекарства от американской компании, нацеленного на терапию синдрома Прадера-Вилли.

Часто задаваемые вопросы
В статье упоминаются новые лекарства. Действительно ли в 2025 году появились прорывные препараты для этого синдрома?
Да, это так. В марте 2025 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый в истории препарат, специально предназначенный для борьбы с неконтролируемым чувством голода (гиперфагией) при синдроме Прадера-Вилли. Лекарство называется Vykat XR (диазоксид холин) от компании Soleno Therapeutics. Оно одобрено для взрослых и детей в возрасте от четырех лет. Препарат воздействует на определенные участки мозга, помогая регулировать аппетит. Позже, в июне 2025 года, этот препарат также был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
В новостях упоминалась еще одна разработка. Что это за лекарство и в чем его особенность?
Речь идет о препарате ARD-101, который разрабатывает американская компания Aardvark Therapeutics. Его подход инновационен: он воздействует не на мозг напрямую, а на рецепторы горького вкуса в кишечнике. Это стимулирует естественные сигналы насыщения, которые затем поступают в мозг, помогая контролировать голод. Этот препарат все еще находится на стадии клинических испытаний, окончательные результаты которых ожидаются в 2026 году.
В статье говорится, что малыш в Уфе родился с низким весом и мышечной слабостью. Это типичные первые признаки синдрома?
Да, это классическое проявление синдрома в младенчестве. Одним из главных и самых ранних симптомов является выраженная мышечная гипотония — очень низкий тонус мышц. Из-за этого новорожденные вялы, у них слабый крик и, что самое важное, возникают трудности с сосанием, поэтому их часто приходится кормить через зонд. Низкая подвижность плода еще до рождения также является одним из характерных признаков.
Помимо постоянного голода, с какими еще трудностями сталкиваются люди с этим синдромом?
Синдром Прадера-Вилли — это комплексное расстройство. Кроме гиперфагии, которая обычно проявляется в возрасте от 1 до 6 лет, для него характерны:

Задержки в развитии: Как в физическом, так и в умственном плане. Часто наблюдаются трудности с речью и освоением двигательных навыков.

Особенности поведения: Могут возникать истерики, обсессивно-компульсивное поведение (навязчивые мысли и действия) и тревожность.

Гормональные нарушения: Они приводят к низкому росту и неполному половому развитию (гипогонадизм).

Физические особенности: Маленькие кисти и стопы, миндалевидный разрез глаз, тонкие губы и высокий узкий лоб.

Другие проблемы со здоровьем: Часто встречаются сколиоз (искривление позвоночника), пониженная плотность костей и проблемы с зубами из-за густой слюны.
Как лечили пациентов до появления новых препаратов и что включает в себя терапия сейчас?
Основа лечения — это комплексный подход, поскольку лекарства от самой генетической причины не существует. Ключевые направления терапии включают:

Терапия гормоном роста: На сегодняшний день это один из самых эффективных методов, значительно улучшающий качество жизни. Лечение рекомбинантным гормоном роста (р-ГР) помогает увеличить рост, улучшить мышечный тонус, повысить физическую активность и снизить жировую массу.

Строгий контроль питания: Из-за отсутствия чувства сытости необходима строгая диета и постоянный контроль доступа к еде для предотвращения опасного для жизни ожирения.

Физическая реабилитация: Постоянные физические упражнения и физиотерапия помогают укреплять мышцы и бороться с ожирением.

Психосоциальная поддержка: Пациентам и их семьям требуется помощь психологов и поведенческих терапевтов для коррекции поведенческих проблем.

Гормональная терапия: Для стимуляции полового созревания могут назначаться половые гормоны.

Новые препараты, такие как Vykat XR, являются важным дополнением к этому комплексному лечению, так как они нацелены на самый сложный аспект синдрома — неутолимый голод.
Уфа
