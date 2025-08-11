В Уфе родился ребёнок с редким синдромом Прадера-Вилли

Малыша, появившегося на свет с редкой генетической аномалией, перевели в детскую республиканскую больницу. По информации главврача РКБ имени Куватова Мурада Авзалова, сейчас состояние ребёнка показывает положительную динамику, а специалисты делают всё для его адаптации.
Беременность матери протекала тяжело. Из-за плацентарной недостаточности плод испытывал кислородное голодание. В итоге кроха появился на свет сильно недоношенным, на 32,5 неделе, с весом всего 1710 граммов.
Сразу после рождения младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Целых три недели медики боролись за его жизнь, пока он не смог дышать самостоятельно.
После стабилизации состояния врачи провели комплексное обследование. Вердикт — синдром Прадера-Вилли. Это крайне редкое расстройство, своего рода «опечатка» в 15-й хромосоме, которая встречается у одного из 10–25 тысяч новорождённых.
Главная особенность недуга — постоянное чувство голода, которое проявится позже, а также задержка в развитии и низкий рост. Родителям уже оказывают психологическую помощь и готовят к особенностям ухода за таким ребёнком.
Проблема таких редких (орфанных) заболеваний — в сложности диагностики и подбора терапии. Однако ранняя постановка диагноза значительно повышает шансы на улучшение качества жизни пациента в будущем.
Для людей с этим синдромом по всему миру в последнее время появляются обнадёживающие новости. Так, по данным профильных изданий, в 2025 году в США был одобрен новый препарат для контроля неуёмного аппетита, характерного для этого заболевания. Кроме того, летом 2025 года в медицинских кругах активно обсуждалась разработка ещё одного лекарства от американской компании, нацеленного на терапию синдрома Прадера-Вилли.
Задержки в развитии: Как в физическом, так и в умственном плане. Часто наблюдаются трудности с речью и освоением двигательных навыков.
Особенности поведения: Могут возникать истерики, обсессивно-компульсивное поведение (навязчивые мысли и действия) и тревожность.
Гормональные нарушения: Они приводят к низкому росту и неполному половому развитию (гипогонадизм).
Физические особенности: Маленькие кисти и стопы, миндалевидный разрез глаз, тонкие губы и высокий узкий лоб.
Другие проблемы со здоровьем: Часто встречаются сколиоз (искривление позвоночника), пониженная плотность костей и проблемы с зубами из-за густой слюны.
Терапия гормоном роста: На сегодняшний день это один из самых эффективных методов, значительно улучшающий качество жизни. Лечение рекомбинантным гормоном роста (р-ГР) помогает увеличить рост, улучшить мышечный тонус, повысить физическую активность и снизить жировую массу.
Строгий контроль питания: Из-за отсутствия чувства сытости необходима строгая диета и постоянный контроль доступа к еде для предотвращения опасного для жизни ожирения.
Физическая реабилитация: Постоянные физические упражнения и физиотерапия помогают укреплять мышцы и бороться с ожирением.
Психосоциальная поддержка: Пациентам и их семьям требуется помощь психологов и поведенческих терапевтов для коррекции поведенческих проблем.
Гормональная терапия: Для стимуляции полового созревания могут назначаться половые гормоны.
Новые препараты, такие как Vykat XR, являются важным дополнением к этому комплексному лечению, так как они нацелены на самый сложный аспект синдрома — неутолимый голод.