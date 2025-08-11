В Уфе родился ребёнок с редким синдромом Прадера-Вилли

В Уфе родился малыш с синдромом Прадера-Вилли — редчайшим генетическим сбоем

Малыша, появившегося на свет с редкой генетической аномалией, перевели в детскую республиканскую больницу. По информации главврача РКБ имени Куватова Мурада Авзалова, сейчас состояние ребёнка показывает положительную динамику, а специалисты делают всё для его адаптации.

Беременность матери протекала тяжело. Из-за плацентарной недостаточности плод испытывал кислородное голодание. В итоге кроха появился на свет сильно недоношенным, на 32,5 неделе, с весом всего 1710 граммов.

Сразу после рождения младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Целых три недели медики боролись за его жизнь, пока он не смог дышать самостоятельно.

После стабилизации состояния врачи провели комплексное обследование. Вердикт — синдром Прадера-Вилли. Это крайне редкое расстройство, своего рода «опечатка» в 15-й хромосоме, которая встречается у одного из 10–25 тысяч новорождённых.

Главная особенность недуга — постоянное чувство голода, которое проявится позже, а также задержка в развитии и низкий рост. Родителям уже оказывают психологическую помощь и готовят к особенностям ухода за таким ребёнком.

Проблема таких редких (орфанных) заболеваний — в сложности диагностики и подбора терапии. Однако ранняя постановка диагноза значительно повышает шансы на улучшение качества жизни пациента в будущем.

Для людей с этим синдромом по всему миру в последнее время появляются обнадёживающие новости. Так, по данным профильных изданий, в 2025 году в США был одобрен новый препарат для контроля неуёмного аппетита, характерного для этого заболевания. Кроме того, летом 2025 года в медицинских кругах активно обсуждалась разработка ещё одного лекарства от американской компании, нацеленного на терапию синдрома Прадера-Вилли.