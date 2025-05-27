В Уфе беременная попала в реанимацию после лечения гриппа

В Башкирии 23-летняя беременная женщина чуть не умерла из-за самолечения гриппа. Об этом рассказал главврач РКБ им. Куватова Мурад Авзалов.

Девушка упорно отказывалась от госпитализации, хотя скорая приезжала к ней несколько раз. Предпочитала лечиться дома — типичная история про «само пройдет».

В итоге в больницу попала уже с букетом диагнозов: грипп, пневмония, плацентарная недостаточность, септический шок. Ребенка спасти не удалось.

12 дней врачи буквально вытаскивали женщину с того света. К счастью, усилия не прошли даром — пациентка пошла на поправку.

Грипп во время беременности — это не насморк, который можно переждать с чаем и медом. Особенно когда скорая уже стучится в дверь. Жаль, что понимание пришло слишком поздно.