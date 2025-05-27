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В Уфе беременная попала в реанимацию после лечения гриппа

©rutube

В Башкирии 23-летняя беременная женщина чуть не умерла из-за самолечения гриппа. Об этом рассказал главврач РКБ им. Куватова Мурад Авзалов.

Девушка упорно отказывалась от госпитализации, хотя скорая приезжала к ней несколько раз. Предпочитала лечиться дома — типичная история про «само пройдет».

В итоге в больницу попала уже с букетом диагнозов: грипп, пневмония, плацентарная недостаточность, септический шок. Ребенка спасти не удалось.

12 дней врачи буквально вытаскивали женщину с того света. К счастью, усилия не прошли даром — пациентка пошла на поправку.

Грипп во время беременности — это не насморк, который можно переждать с чаем и медом. Особенно когда скорая уже стучится в дверь. Жаль, что понимание пришло слишком поздно.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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