Здоровье

В Уфе окончательно закрыли роддом №8 из-за ветхости здания

Роддом №8 в Черниковке официально прекратил работу. Здание 1956 года постройки признали непригодным для современных медицинских стандартов, а рожениц перенаправили в Городской перинатальный центр.
Минздрав Башкирии утвердил приказ о ликвидации учреждения 29 декабря. Главная причина — физический износ здания на улице 40 лет Октября. Постройка середины прошлого века не позволяет соблюдать актуальные санитарные нормы (СанПиН), необходимые для безопасности матерей и младенцев.

Второй фактор — резкое падение загрузки. Содержание комплекса стало нерентабельным: если в 2022 году здесь приняли 1758 родов, то за неполный 2025 год на свет появились всего 505 детей. Поток пациентов сократился более чем в три раза.

Персонал клиники не останется без работы. В ведомстве сообщили, что всем сотрудникам — врачам, акушеркам и медсестрам — предложили вакантные места в других медицинских организациях Уфы. Дефицит кадров в городе позволяет трудоустроить всех специалистов.

Будущих мам, прикрепленных к этому району, теперь обслуживает Городской перинатальный центр. Там условия соответствуют современным требованиям.

Фактически роддом перестал принимать пациентов еще полгода назад. В июле 2025 года учреждение закрыли на плановую дезинфекцию («мойку»). Обычно эта процедура занимает несколько недель, но в этот раз двери больницы так и не открылись. Все это время здание пустовало, пока чиновники решали вопрос о его дальнейшей эксплуатации.

