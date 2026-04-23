0
38 минут
Здоровье

В Уфе хирурги удалили миому размером с 25-недельный плод

Врачи уфимской городской больницы №8 провели реконструктивно-пластическую операцию 36-летней пациентке с гигантской миомой и сохранили ей матку.
врачи проводят операцию
©Минздрав Башкирии

Хирурги уфимской горбольницы №8 удалили миому матки размером с плод на 25-й неделе беременности. Об операции сообщил минздрав Башкортостана.

36-летняя пациентка жаловалась на боли в нижней части живота и обильные менструальные кровотечения, из-за которых развилась анемия. Три года она не обращалась к врачам. Обследование выявило крупное доброкачественное образование.

Из-за размеров опухоли врачи приняли решение об экстренной операции. Хирурги выбрали органосохраняющую тактику.

«У женщины не было беременностей в анамнезе, поэтому мы приняли решение выполнить реконструктивно-пластическую операцию, чтобы сохранить матку. Узел располагался рядом с крупными сосудами и нервами малого таза — это существенно осложнило вмешательство», — цитирует ведомство хирургов.

Операция прошла без осложнений. Матка сохранена — пациентка сможет забеременеть в будущем.

С начала 2026 года оценку репродуктивного здоровья в республике прошли 45 тысяч человек в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Среди выявленных заболеваний лидируют воспалительные процессы органов малого таза — 1348 случаев. На втором месте нарушения менструальной функции — 1100 случаев.

В 2026 году минздрав Башкортостана утвердил порядок диспансеризации лиц репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет). Обследование охватит 35% людей репродуктивного возраста. В приоритетную группу вошли женщины с нарушениями менструального цикла и те, кто не посещал гинеколога более двух лет.

Миома матки — одно из самых распространённых гинекологических заболеваний. Это доброкачественная опухоль из мышечного слоя матки, способная вырастать до значительных размеров. Патологию диагностируют у каждой третьей женщины старше 35 лет.

0
пробирки с биоматериалом
0
сумка скорой помощи
0
забор крови у пациента
0
женщина в бане
1
колбаса на столе с зеленью помидорами и чесноком
0
врачи проводят операцию
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.