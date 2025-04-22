В Уфе хирурги удалили гигантскую опухоль почки у 62-летней пациентки

Вмешательство было особенно рискованным из-за близости новообразования к аорте

Медики уфимской БСМП провели операцию, спасшую жизнь 62-летней пациентки. Женщина поступила в больницу с мучительными болями в пояснице, сообщает Минздрав Башкирии во вторник, 22 апреля.

При обследовании врачи обнаружили огромную ангиомиолипому левой почки размером 10 на 12 сантиметров. Опухоль захватила две трети органа и оказалась окружена гематомой. Новообразование представляло смертельную опасность из-за критической близости к аорте — главной артерии организма.

Хирурги столкнулись с настоящим вызовом: малейшая ошибка во время вмешательства могла привести к повреждению аорты и мгновенной гибели пациентки. После тщательной оценки ситуации врачи приняли решение об удалении не только опухоли, но и всей почки — риск массивного кровотечения был слишком высок.

Операция завершилась успешно, несмотря на все сложности. Пациентка уже выписана домой с полным списком рекомендаций по реабилитации. Её состояние оценивается как хорошее.

Важно отметить, что ангиомиолипома — доброкачественное образование, которое может годами не проявлять никаких симптомов, достигая при этом угрожающих размеров.

— Опять всё экстренно, героизм. А что делали врачи во время диспансеризации и обследований? Зарплату получали? Вот и отдайте их под суд, она наверняка как и все остальные граждане, не один раз к ним обращалась, — возмущается в соцсетях пользователь с ником Раб-Божий Вернулся.

— Диспансеризация проводится ради галочки. Однажды приехала на приём в районную клинику, меня спросили, проходила ли я в этом году диспансеризацию, говорю нет, они посмотрели в карту и говорят, а у вас отмечено, что прошли, — пишет Надежда В.

Ранее в Башкирии 27-летней девушке с полностью обездвиженными ногами после автокатастрофы вернули способность двигаться. Нейрохирурги использовали шесть специальных имплантов для стабилизации разрушенных позвонков.