В Уфе хирурги спасли двухнедельного младенца, переключив артерии на сердце размером с грецкий орех

В кардиоцентре Уфы хирурги спасли 14-дневного мальчика с критическим пороком сердца — транспозицией магистральных артерий. Длина перемещаемых сосудов составляла всего 8 мм.

В Республиканском кардиологическом центре (РКЦ) хирурги спасли 14-дневного мальчика с врождённым пороком сердца — транспозицией магистральных артерий. Об этом 10 марта сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Почему порок был несовместим с жизнью

У ребёнка аорта и лёгочная артерия отходили от сердца неправильно, и кровь не насыщалась кислородом. Без экстренной помощи такой порок несовместим с жизнью.

Сразу после рождения неонатологи стабилизировали малыша и доставили в реанимацию РКЦ. Хирурги провели многочасовую операцию артериального переключения на миниатюрном органе: длина перемещаемых сосудов составляла около восьми миллиметров.

«Операция прошла успешно. Состояние ребёнка стабильное, врачи отмечают положительную динамику. В ближайшее время малыша переведут из реанимации в палату к маме», — сообщил Рахматуллин.

По словам министра, подобные вмешательства относятся к наиболее технологически сложным в мировой кардиохирургии. Специалисты центра только в 2025 году прооперировали 450 детей с врождёнными пороками сердца (ВПС), применяя как малоинвазивные, так и открытые методы.

10 операционных и новый корпус РКЦ в Уфе

РКЦ планомерно наращивает возможности детской кардиохирургии. 7 июля 2023 года хирурги центра впервые расширили аорту 4-месячной девочке с помощью собственных тканей ребёнка, без протезирования. В июне 2025 года при участии Президента России Владимира Путина в Уфе открылся новый хирургический корпус РКЦ площадью 35 тысяч квадратных метров с 10 операционными, оснащёнными современным оборудованием.

До 55% детей с ВПС погибают без операции

По данным российских исследователей, ВПС выявляют у 8-10 из 1000 новорождённых. Согласно данным Минздрава РФ, критические пороки периода новорождённости составляют примерно 25–30% от всех ВПС, которые оперируют на первом году жизни, а хирургическую помощь в неонатальном периоде получают 3 тыс. новорождённых ежегодно. Без операции и поддерживающей терапии в течение первого года жизни погибает до 55% детей с ВПС, до пятилетнего возраста — 85%, указывает лаборатория «Гемотест».

Ранняя пренатальная диагностика ВПС позволяет спланировать роды в специализированном учреждении и заранее подготовить бригаду хирургов.

Куда обращаться за помощью в Башкортостане

По вопросам медицинской помощи жители Башкортостана могут обратиться на горячую линию Минздрава РБ по телефону 8 (347) 218-00-53 . Федеральная горячая линия Минздрава России работает круглосуточно и бесплатно по номеру 8-800-200-03-89.

После открытия нового корпуса РКЦ замкнул полный цикл лечения сердечно-сосудистых заболеваний — от первичного звена до высокотехнологичной хирургии, отметил глава Башкортостана Радий Хабиров.