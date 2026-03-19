0
7 часов
Здоровье

В Уфе хирурги провели тройную операцию за один наркоз и спасли мужчине ногу

Сосудистые хирурги КБСМП Уфы выполнили три вмешательства за один наркоз и сохранили 64-летнему пациенту правую ногу.
©Минздрав Башкирии

64-летний житель Уфы оказался под угрозой ампутации правой ноги из-за тяжёлого поражения артерий. Врачи Клинической больницы скорой медпомощи Уфы сохранили конечность, выполнив сразу три вмешательства за один наркоз, сообщила пресс-служба Минздрава Башкирии.

Мужчина обратился к медикам с жалобами на онемение, зябкость и холод в правой стопе и голени, а также сильную боль при ходьбе. Обследование выявило многоуровневое поражение артерий нижних конечностей, которое грозило потерей ноги.

Сосудистые хирурги выполнили эндартерэктомию бедренных артерий, стентирование подвздошных и пластику бедренной артерии — всё за одну анестезию. Кровоснабжение ноги восстановили. Пациент чувствует себя стабильно и готовится к выписке.

В Минздраве РБ отметили, что комбинированные вмешательства на трёх уровнях артерий за одну анестезию проводят редко.

В отделении сосудистой хирургии КБСМП с июля 2022 года работает Региональный центр критической ишемии нижних конечностей (КИНК).

В декабре 2024 года врачи уфимской больницы №21 спасли от ампутации ногу 67-летней женщины с атеросклерозом артерий нижних конечностей, выполнив гибридную операцию со стентированием и шунтированием.

По данным ГТРК «Башкортостан», в 2026 году медики республики ожидают увеличения федеральных квот на проведение бесплатных высокотехнологичных операций. В 2025 году число некоторых высокотехнологичных вмешательств в клинике БГМУ выросло в четыре раза — речь прежде всего о методе радиочастотной абляции для лечения аритмии.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.