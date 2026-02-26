В Уфе хирурги извлекли из кишечника 10-летней девочки 12 магнитных шариков

Детские хирурги уфимской БСМП экстренно прооперировали школьницу, которая дважды за неделю проглотила магнитные шарики. Из пищеварительного тракта ребёнка они извлекли 12 магнитов.

Детские хирурги уфимской больницы скорой медицинской помощи провели экстренную операцию 10-летней пациентке. Девочка поступила в медучреждение с острыми болями в животе.

Выяснилось, что ещё неделю назад она проглотила семь магнитных шариков. Родители решили не обращаться к врачам, однако спустя несколько дней ребёнок проглотил ещё пять магнитов.

Обследование показало 12 магнитных шариков в пищеварительном тракте. Медики решили оперировать незамедлительно: находясь в разных отделах кишечника, магниты притягиваются сквозь стенки органов, что может привести к отмиранию тканей, разрыву кишечника и развитию перитонита.

Хирурги провели операцию успешно — удалили все инородные предметы и предотвратили угрожающие последствия.

Случаи проглатывания магнитов детьми в Башкирии

В апреле 2025 года в Туймазинском районе двухлетний мальчик проглотил 26 магнитных шариков от детского конструктора. Медики экстренно доставили ребёнка санитарной авиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе, где его успешно прооперировали. Об этом сообщил глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин.

В декабре 2024 года в ту же уфимскую БСМП поступила двухлетняя девочка, проглотившая 17 магнитных шариков диаметром 2 мм от детского конструктора. Родители не заметили произошедшего, и ребёнка доставили в больницу с рвотой и вялостью. В сентябре 2023 года хирурги извлекли 10 магнитных шариков из брюшной полости трёхлетнего мальчика, сообщил республиканский Минздрав.

Чем опасны неодимовые магниты

По данным Роспотребнадзора, игрушки из неодимовых магнитов представляют смертельную опасность для детей. Попадая в желудочно-кишечный тракт, шарики проходят его неравномерно и, притягиваясь друг к другу, повреждают слизистую кишечника вплоть до разрыва стенки и внутреннего кровотечения. Спасти ребёнка в такой ситуации может только экстренное хирургическое вмешательство.