В Стерлитамаке ввели карантин по бешенству на заправке и в частном секторе

В Стерлитамаке с 6 февраля действует карантин по бешенству. Опасные очаги найдены на АГЗС и улице Дунайской. Введены жесткие ограничения.

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел карантин на территории Стерлитамака из-за вспышки бешенства. Ограничения действуют с 6 февраля 2026 года в двух районах города: на выезде в сторону Раевки и в жилом секторе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Где находятся очаги

Ветеринары выявили вирус в двух точках города. Первый эпизоотический очаг — территория автогазозаправочной станции (АГЗС) на Раевском тракте. Второй — личное подсобное хозяйство на улице Дунайской.

Власти признали неблагополучной территорию в радиусе 500 метров от границ каждого очага.

Что запрещено жителям

В карантинной зоне действуют строгие правила. Жителям нельзя вывозить кошек, собак и других восприимчивых животных за пределы этой территории. Исключение делают только для питомцев, которых привили от бешенства в последние полгода (минимум за 179 дней до вывоза).

Также в угрожаемой зоне запрещено проводить ярмарки и выставки, связанные со скоплением животных. Посторонним людям нельзя заходить на территорию самих очагов заражения — доступ открыт только для персонала и сотрудников ветслужбы.

Что делают власти

Госкомитет республики по ветеринарии ликвидирует очаги. Специалисты проводят вакцинацию всех животных на угрожаемых территориях. Ограничения будут действовать до тех пор, пока глава региона не подпишет распоряжение об отмене карантина. Это произойдет после выполнения всех санитарных мероприятий.

Справка

Ситуация с бешенством в Башкирии остается напряженной. Это уже второй случай в Стерлитамакском районе с начала года. Месяцем ранее, 12 января, карантин вводили в селе Первомайское. Там вирус также обнаружили в частном хозяйстве на улице Ленина.

Вспышки фиксируют и в Зауралье. 4 февраля ограничения установили в селе 1-е Иткулово Баймакского района. Чаще всего переносчиками болезни становятся дикие лисы, которые заходят в населенные пункты.

Бешенство — смертельная вирусная инфекция, поражающая нервную систему. Если человека укусило или оцарапало животное, спасти жизнь может только немедленный курс вакцинации. Лекарства от уже развившейся болезни не существует.