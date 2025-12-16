В школах и детсадах Башкирии усилили утренние проверки из-за гриппа

Содержание
Как проходит проверка
Детей осматривают на входе в здание. Ответственный сотрудник делает две вещи:
- Измеряет температуру бесконтактным термометром.
- Проверяет внешние признаки болезни: кашель, насморк, покраснение глаз.
Если у ребенка симптомы
Ученика с температурой или признаками ОРВИ не пустят на уроки. Его изолируют от коллектива — отведут в медицинский кабинет или другое отдельное помещение. Там школьник будет ждать родителей или бригаду скорой помощи.
Статистика заболеваемости
Ситуация с вирусами в республике сложная.
- 70 000 человек обратились к врачам за прошлую неделю. Половина заболевших — дети.
- 80% случаев гриппа приходится на штамм А(H3N2) («гонконгский грипп»).
- 8 школ и 3 детсада полностью закрыты на карантин. Частично закрыты классы в 46 школах и группы в 15 детсадах.
Что делать родителям
Проверяйте состояние ребенка дома перед выходом. Если есть температура или недомогание — оставьте его дома и вызовите врача. Это сэкономит время вам и обезопасит одноклассников ребенка. Больного ученика все равно развернут на входе в школу.