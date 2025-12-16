0
20 минут
Здоровье

В школах и детсадах Башкирии усилили утренние проверки из-за гриппа

Роспотребнадзор Башкирии обязал учебные заведения строго соблюдать правила «утренних фильтров». Это нужно, чтобы остановить распространение инфекций: эпидпорог в регионе превышен, заболеваемость растет.
Замер температуры
©rutube
Содержание
  1. Как проходит проверка
  2. Если у ребенка симптомы
  3. Статистика заболеваемости
  4. Что делать родителям

Как проходит проверка

Детей осматривают на входе в здание. Ответственный сотрудник делает две вещи:

  • Измеряет температуру бесконтактным термометром.
  • Проверяет внешние признаки болезни: кашель, насморк, покраснение глаз.

Если у ребенка симптомы

Ученика с температурой или признаками ОРВИ не пустят на уроки. Его изолируют от коллектива — отведут в медицинский кабинет или другое отдельное помещение. Там школьник будет ждать родителей или бригаду скорой помощи.

Статистика заболеваемости

Ситуация с вирусами в республике сложная.

Что делать родителям

Проверяйте состояние ребенка дома перед выходом. Если есть температура или недомогание — оставьте его дома и вызовите врача. Это сэкономит время вам и обезопасит одноклассников ребенка. Больного ученика все равно развернут на входе в школу.

Похожие записи
0
15.12.2025
Здоровье

Восемь школ и три детсада в Башкирии перевели на карантин

надпись карантин
В Башкирии из‑за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом временно закрыты 8 школ и 3 детских сада, ещё в десятках учреждений введён частичный карантин.
0
13.12.2025
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил жителей Башкирии о волне гриппа в новогодние праздники

лекарственные препараты
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила о вероятном пике заболеваемости гриппом к началу новогодних праздников.
0
11.12.2025
Здоровье

В Башкирии ввели карантин по бешенству: очаг нашли в частном подворье

надпись карантин
В селе Кудеевский Иглинского района установлен карантин по бешенству. Указом главы региона введены ограничения на перемещение и выставки животных.
1
17.11.2025
Здоровье

Эпидемиологи предупредили жителей Башкирии: пик заболеваемости гриппом будет уже скоро

девушка лежит с простудой
В Башкирии, по информации регионального управления Роспотребнадзора, зафиксирован рост числа случаев заболевания гриппом, который сопровождается циркуляцией COVID-19 и риновирусных инфекций.
0
24.10.2025
Здоровье

Хабиров ввел жесткий карантин в селе Башкирии

надпись карантин
В Хамитово Абзелиловского района из-за бешенства ввели строгий карантин: ограничения действуют минимум два месяца, попасть в очаги могут только местные и специалисты.
0
10.10.2025
Происшествия

Две деревни в Башкирии стали очагом распространения опасного вируса

надпись карантин
В Иглинском районе Башкирии — вспышка бешенства. В деревнях Авангард и Ягодная введён жёсткий карантин. Ярмарки отменены, а вывоз животных запрещён.
0
22.09.2025
Новости

Лагерю «Патриот» в Башкирии не удалось открыться раньше срока после ЧП

Проверка сотрудниками Роспотребнадзора
Глава башкирского лагеря «Авангард», где отравились дети, пытался по-быстрому возобновить работу. Но суд не оценил спешку — доказательств, что всё чисто, не нашлось.
0
16.09.2025
Новости

Ковид и ОРВИ вернулись: заболеваемость в России взлетела на 64%

Замер температуры
Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост заболеваемости ОРВИ и ковидом. За неделю заразились почти 700 тысяч человек, среди школьников — в два раза больше. Врачи ждут возвращения свиного и гонконгского гриппа.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.