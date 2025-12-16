В школах и детсадах Башкирии усилили утренние проверки из-за гриппа

Роспотребнадзор Башкирии обязал учебные заведения строго соблюдать правила «утренних фильтров». Это нужно, чтобы остановить распространение инфекций: эпидпорог в регионе превышен, заболеваемость растет.

Как проходит проверка

Детей осматривают на входе в здание. Ответственный сотрудник делает две вещи:

Измеряет температуру бесконтактным термометром.

Проверяет внешние признаки болезни: кашель, насморк, покраснение глаз.

Если у ребенка симптомы

Ученика с температурой или признаками ОРВИ не пустят на уроки. Его изолируют от коллектива — отведут в медицинский кабинет или другое отдельное помещение. Там школьник будет ждать родителей или бригаду скорой помощи.

Статистика заболеваемости

Ситуация с вирусами в республике сложная.

Что делать родителям

Проверяйте состояние ребенка дома перед выходом. Если есть температура или недомогание — оставьте его дома и вызовите врача. Это сэкономит время вам и обезопасит одноклассников ребенка. Больного ученика все равно развернут на входе в школу.